Ein Polizeifahrzeug sperrt im Brüsseler Norden die Straße ab, in der die Polizei am Morgen den mutmaßlichen Attentäter niedergeschossen hat.

Anschlag in Belgien Terror in Brüssel: Was man über den mutmaßlichen Täter weiß

Brüssel Das Attentat auf schwedische Fußballfans in Brüssel erschüttert Menschen in ganz Europa. Was ist über den mutmaßlichen Täter bekannt?

Rund zwölf Stunden nach dem tödlichen Anschlag am Montagabend kurz nach 19 Uhr auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel hat die belgische Polizei den mutmaßlichen Täter bei der Festnahme in einem Café erschossen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag, wie die Staatsanwaltschaft am Vormittag mitteilte. Innenministerin Annelies Verlinden sagte, bei dem Mann sei dieselbe automatische Waffe gefunden worden, die auch bei dem Angriff verwendet wurde. Es handelt sich um einen 45-jährigen Tunesier, der sich Abdesalem Al Guilani nennt und sich in Belgien illegal aufhielt.

Erfahren Sie mehr über den Anschlag: Männer in Brüssel getötet – Mutmaßlicher Täter erschossen

Offenbar hatten die Sicherheitsbehörden den mutmaßlichen Täter bereits auf dem Radar: Nach belgischen Medienberichten hatten Beamte eines Terror-Ermittlungszentrums für diesen Dienstag ein Treffen geplant. Zuvor soll der Mann den Bewohner eines Asylzentrums bedroht haben, der ihn als in Tunesien verurteilten Terroristen gemeldet hatte. Die Behörden gingen dem nach, hätten aber „keine drohende terroristische Bedrohung festgestellt“, erklärte Justizminister Vincent Van Quickenborne.

Schon 2016 Hinweise auf Radikalisierung des Mannes

Der mutmaßliche Täter ist der Polizei wegen Menschenhandels, illegalen Aufenthalts und Gefährdung der Staatssicherheit bekannt. Bereits 2016 erhielten die belgischen Sicherheitsbehörden Hinweise eines ausländischen Geheimdienstes, der vor der Radikalisierung des Mannes warnte und berichtete, er sei bereit, in einem Konfliktgebiet für den Dschihad zu kämpfen. Die Polizei reagierte aber nicht, da die Sicherheitsbehörden seinerzeit zahlreiche solche Berichte erhielten. Der mutmaßliche Täter hatte später einen Asylantrag gestellt, der aber abgelehnt wurde. Seine Ausweisung scheiterte, weil er untergetaucht war.

Der mutmaßliche Täter hatte am Montagabend in der Brüsseler Innenstadt das Feuer eröffnet und dabei die beiden Schweden tödlich verletzt; ein Taxifahrer wurde schwer verletzt, ist inzwischen aber außer Lebensgefahr. Der Täter konnte zunächst flüchten. Er behauptete in mehreren Videos in sozialen Medien auf Arabisch, Mitglied des Islamischen Staates und ein „Kämpfer für Allah“ zu sein. Er habe „die Muslime rächen“ wollen und bekannte sich zu dem Mord an den schwedischen Fußballfans. Die belgische Staatsanwaltschaft sah zunächst keine Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang mit dem Konflikt in Israel und Gaza besteht. Offenbar handele es sich um einen Einzeltäter.

