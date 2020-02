Thüringen: „Stabilitätspakt“ der Parteien – ohne AfD

Erfurt. Alle Parteien im Thüringer Landtag außer der AfD haben sich auf einen „Stabiltitätspakt“ geeinigt. Details sind noch nicht bekannt.

Auf einen „Stabilitätspakt“ für Thüringen haben sich alle Parteien im Erfurter Landtag außer der AfD verständigt. So wollen Linke, SPD, Grüne und CDU unter anderem sichern, dass die AfD bei politischen Entscheidungen im Landtag nicht das Zünglein an der Waage ist, hieß es am Freitag in Erfurt aus Verhandlungskreisen im Landtag.

Details zur Ausgestaltung des Paktes wurden zunächst nicht bekannt. Die vier Parteien suchen gut zwei Wochen nach der Ministerpräsidentenwahl von Thomas Kemmerich (FDP) mit Stimmen der AfD nach Wegen aus der Regierungskrise. Kemmerich ist nach seinem Rücktritt nur noch geschäftsführend und ohne Minister im Amt.

Thüringen: Wird Ramelow mit Stimmen der CDU gewählt?

Es geht bei den Verhandlungen von Spitzenpolitikern der vier Parteien um eine Mehrheit für die Wahl des Linke-Politikers Bodo Ramelow (Linke) zum Ministerpräsidenten, um den Termin für eine Neuwahl des Parlaments sowie um ein gemeinsames Agieren bei der Aufstellung des Landeshaushalts 2021.

Der „Spiegel“ berichtet unter Berufung auf Verhandlungskreise, Thüringen könnte eine rot-rot-grüne Minderheitsregierbekommen, die von Teilen der CDU mitgetragen werde. Neuwahlen wären demnach bei dieser Variante zunächst vom Tisch, womöglich würden Wahlen aus verfassungsrechtlichen Gründen erst regulär 2024 stattfinden können.

Thüringens Regierungskrise: Wann gibt es Neuwahlen?

Verhandlungskreise relativierten gegenüber unserer Redaktion den „Spiegel“-Bericht, wonach die CDU eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung tolerieren würde, wenn im Gegengeschäft Linke, SPD und Grüne auf Neuwahlen verzichteten. Dies sei weiterhin nur eines von einem halben Dutzend Szenarien, hieß es übereinstimmend – und derzeit nicht einmal das wahrscheinlichste.

Die Kompromisslösung laufe eher auf eine Wahl Ramelows auch mit CDU-Stimmen hinaus. Folgen dürfte eine projektbezogene, offiziell nicht Tolerierung genannte Zusammenarbeit unter Ausschluss der AfD, die dann 2021 in Neuwahlen münden würde. Sinnfällig wäre es zum Beispiel, den Landtag gemeinsam mit dem Bundestag neu zu wählen.

Die Verhandlungen sollen heute mindestens bis 20 Uhr gehen. Zuletzt hieß es, dass es danach wieder nur ein Zwischenergebnis geben könnte. (MD/dpa/moi)