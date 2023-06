Thunberg und Neubauer kommen zu Demo in Bonn gegen Pipeline

Die Aktivistinnen Luisa Neubauer und Greta Thunberg bei dem Protest gegen die Räumung des Braunkohleorts Lützerath. Die beiden werden nun auch bei einer Demonstration von Fridays for Future in Bonn erwartet, bei der es um eine Pipeline in Ostafrika geht.

Bonn. Fridays for Future protestieren am Rande der Verhandlungen zur Weltklimakonferenz in Bonn gegen die Finanzierung einer Öl-Pipeline in Ostafrika.

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will am 12. Juni am Rande der in Bonn laufenden Zwischenverhandlungen für die nächste Weltklimakonferenz gegen die Finanzierung einer Öl-Pipeline in Ostafrika demonstrieren. Bei dem Protest werden auch die Aktivistinnen Luisa Neubauer und Greta Thunberg erwartet, wie ein Sprecher der Gruppe mitteilte.

Es dürfe keine weitere Finanzierung für neue fossile Projekte geben, weder von Staaten noch von Banken, hieß es in der Ankündigung der Demonstration. Der Demozug soll die Aktivisten auch zum Hauptsitz der Postbank führen, die zur Deutschen Bank gehört. Bei dem von den Klimaschützern kritisierten Projekt soll Öl in einer neuen 1443 Kilometer langen Pipeline vom Westen Ugandas durch Tansania zum Indischen Ozean gebracht werden.

Verschmutzung von Seen und Zerstörung von Lebensräumen befürchtet

Umweltschützer fordern schon länger, das Projekt nicht zu finanzieren. Sie fürchten eine Verschmutzung ugandischer Seen und die Zerstörung von Lebensräumen seltener Tierarten. Bei dem Protest in Bonn wird auch die ugandische Fridays-for-Future-Aktivistin Patience Nabukalu erwartet. In Bonn finden derzeit die Zwischenverhandlungen vor der nächsten Weltklimakonferenz COP28 in Dubai statt, die Ende November beginnen. (dpa)

