Washington/Atlanta. Der Ex-Präsident kommt auch in Georgia vor Gericht. Warum er sich in diesem Fall bei seiner Wiederwahl nicht selbst begnadigen könnte.

Die orangefarbenen Sicherheits-Barrieren vor dem Fulton County Courthouse im Herzen Atlantas deuten schon seit Tagen an, dass Polizei und Justiz in der Metropole des Bundesstaates Georgia einen Fall vor sich glauben, der besondere Präventions-Maßnahmen erfordert. In der kommenden Woche (ab 14. August) ist es soweit. Wieder steht dabei Donald Trump im Mittelpunkt. Wieder seine Versuche, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 nachträglich kippen zu lassen.

Aber diesmal geht es um „Organisierte Kriminalität”. Und im Falle einer Verurteilung um eine jahrelange Haftstrafe, der Trump im Falle seiner Wiederwahl 2024 nicht durch Selbstbegnadigung entrinnen könnte.

USA: Trump forderte Raffensperger auf, 12.000 Stimmen „zu finden“

In einem Telefonat forderte der ehemalige Präsident der USA den obersten Wahlbeamten des Südstaates, Brad Raffensperger, Anfang Januar 2021 – also zwei Monate nach der Wahl – dazu auf, nachträglich rund 12.000 Stimmen „zu finden”, um den Wahlsieg von Joe Biden im Nachhinein zu neutralisieren. Raffensperger weigerte sich.

Anders als der auf Bundesebene erst seit Jahresanfang gegen Trump ermittelnde Jack Smith, hat sich die in Atlanta verantwortliche Bezirksstaatsanwältin Fani Willis zweieinhalb Jahre mit den Untersuchungen Zeit gelassen. Die Ergebnisse sollen in der nächsten Woche nach letzten Vernehmungen zwei Geschworenen-Jurys vorgelegt werden. Es wird davon ausgegangen, dass ein Mehrheit die Vorwürfe für anklagereif erachtet.

Ein Dutzend Mitverschwörer werden aufgeführt

Der Fall in Georgia ist für Trump und, wie bereits durchsickerte, ein Dutzend Mitverschwörer, darunter vorneweg wieder sein Anwalt und Berater Rudy Giuliani, besonders heikel. Die Gesetze des Bundesstaates erlauben den zangenhaften Zugriff über ein Statut, das sonst nur bei der Strafverfolgung der Mafia und anderen Formen der „Organisierten Kriminalität” zur Anwendung kommt.

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Windham High School. Foto: Robert F. Bukaty / dpa

Beim sogenannten „RICO-Act” (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) muss der Nachweis geführt werden, dass die Angeklagten in breiter, auch Bundesstaatsgrenzen überschreitender Komplizenschaft koordiniert ein gemeinsames kriminelles Ziel verfolgten: in diesem Fall das Kippen der Präsidentschaftswahl 2020. Etliche Zielpersonen der Ermittlungen, berichtete das in Atlanta ansässige „Constitution Journal”, haben mit den Behörden kooperiert. Ihnen wurde strafrechtliche Immunität zugesichert.

Trump wirft der afro-amerikanischen Staatsanwältin vor, „rassistisch” zu sein

Weil Trump seine Anhänger seit Monaten gegen den „deep state” aufhetzt, der ihn vor der Wahl mit dem Strafgesetzbuch außer Gefecht setzen wolle, haben die Behörden aus Sorge vor Selbstjustiz radikaler Trump-Anhänger einen Sicherheitskordon um den Justizpalast legen lassen. Bezirks-Sheriff Patrick Labat nimmt die Lage ernst. Um auf der Höhe der Zeit zu sein, hat der Polizeichef Atlantas zu Trumps vorherigen Anklage-Erhebungen in New York und Miami Experten entsenden lassen, um von den massiven Sicherheitsmaßnahmen dort zu lernen.

Fani Willis, die erste Afro-Amerikanerin in ihrem Amt, hat regelmäßig zwei Bodyguards an ihrer Seite, seit Beleidigungen und Drohungen durch Trumpianer drastisch zugenommen haben. Trump persönlich wirft der Staatsanwältin vor, „rassistisch” zu sein.

Georgias republikanische Gouverneur hält Trump für den „Totengräber” seiner Partei

Die Anwälte des Ex-Präsidenten wollen die Ermittlungen von Fani Willis für nichtig erklärt wissen und einen Prozess unbedingt verhindern. Der zuständige Höchstrichter Robert McBurney hat jedoch entschieden, dass die Anklage abgewartet werden muss, bevor ihr Zustandekommen juristisch angegriffen werden kann.

Trumps Sorge hat eine besondere Note. Sollte er 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen, könnte er in allen auf Bundesebene laufenden Strafrechts-Verfahren intervenieren oder sich im Falle einer Verurteilung selbst begnadigen. Dieses post-feudale anmutende Instrument greift in den Bundesstaaten nicht. Trump, dem in Georgia eine Mindeststrafe von fünf Jahren droht, wie Eingeweihte sagen, wäre auf die Milde von Brian Kemp angewiesen. Der Gouverneur Georgias, ein Republikaner, hält Trump für den „Totengräber” seiner Partei.

