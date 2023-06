Berlin. Der türkische Präsident Erdogan geht weiter hart gegen die LGBTQ-Community vor. Damit offenbart er eine empfindliche Schwachstelle.

Vor allem bleibt Bewunderung. Für den Mut, den die rund 200 Menschen bewiesen haben, die am Sonntag im Kampf für die Rechte der LGBTQ-Menschen (lesbisch, schwul, bisexuell, Transgender, queer) durch Istanbul gezogen sind. In einem Land, in dem Queer-Feindlichkeit offen zur Schau gestellt wird. Regiert von einem Präsidenten, der Dinge sagt wie: „Wir werden aktiv gegen perverse Tendenzen wie LGBT vorgehen, die unsere Familienstruktur bedrohen.“

Und trotzdem haben sich die türkischen Aktivisten getraut. Sie haben sich an geheimen Treffpunkten versammelt, vermieden den zentralen Taksim-Platz. Zusammenstöße wie 2014, als 100.000 Menschen auf der Straße waren, gab es nicht – vor allem wohl, weil die Parade zum wiederholten Male unter fadenscheinigen Gründen verboten wurde.

Dutzende von ihnen wurden eingesperrt, damit werden die Demonstranten wahrscheinlich schon gerechnet haben. Diese queer-feindliche Politik fährt Erdogan unter dem Deckmantel, die Familie retten zu wollen, die heilige Gemeinschaft zwischen Mann und Frau.

LGBTQ-Feindlichkeit in der Türkei: Deckmantel der Familienfreundlichkeit

Damit ist Erdogan in schlechter Gesellschaft. Erst kürzlich wurde in Uganda ein Gesetz verabschiedet, das Homosexualität unter bestimmten Umständen mit der Todesstrafe ahndet. Strafbar war sie auch vorher schon. In Osteuropa kann die LGBTQ-Feindlichkeit ungehindert metastasieren, in Wien verhinderten die Behörden gerade noch einen mutmaßlichen Anschlag auf eine Pride-Parade.

Was der türkische Präsident mit seinen Parolen und dem knallharten Vorgehen gegen Demonstranten, übrigens nicht das erste Mal, aber auch tut: Er offenbart sich. Genauer, seine regenbogenfarbene Achillesferse. 200 Menschen, die friedlich für längst überfällige Gleichberechtigung demonstrieren, jagen dem mächtigsten Mann des Landes offenbar solch eine Angst ein, dass er einige davon einsperren lässt und keine Gelegenheit auslässt zu betonen, wie gefährlich die LGBTQ-Community für die Türkei ist.

Jonas Schlömer, Volontär im Ressort Panorama. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Es ist nichts Neues, dass die Ewiggestrigen Angst vor Veränderung haben. In Erdogans Fall ist es vor allem Angst um seine Macht. Ohne die erzkonservativen Wähler, die seine Ablehnung von Veränderung teilen, muss der Präsident um sein Amt bangen, im vergangenen Wahlkampf erklärte er Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu zu einem Teil der LGBTQ-Community, und damit: zum Feind. Kılıçdaroğlu setze sich nur für die Menschen ein, um vor den globalen Machtzentren „gut dazustehen“.

Erdogans größter Feind: die Realität

Und auch nach der gewonnenen Wahl geht Erdogan unerbittlich gegen die queeren Menschen und ihre Unterstützer vor. Warum? Weil er weiß, was passieren würde, wenn er es nicht täte. Weil sich dann herausstellen würde, dass queere Menschen genauso sind wie alle anderen: Nette Menschen, oder unfreundliche Kollegen, der Busfahrer morgens auf dem Weg zur Arbeit oder die Frau, die in der Schlange beim Bäcker steht. Weil sich dann zeigen würde, dass die Familie nicht zerbricht, wenn in der Nachbarwohnung ein schwules Paar lebt. Und weil sich dann zeigen würde, dass Präsident Erdogans verquere Weltsicht nichts mit der Realität zu tun hat.

Das haben zum Glück schon viele Menschen auf der Welt erkannt. In München waren eine halbe Million Menschen auf den Beinen, in Paris, Berlin, New York, sogar in Singapur. Dort gab es bis vor einem Jahr ein Gesetz, dass den Sex zwischen Männern mit Gefängnis bestrafte. Ernest Seah, ein 58-jähriger Mann, fasste es nach dessen Abschaffung treffend zusammen. „Ich feiere heute, weil es ein wirklich langer Kampf war. Es ist großartig, dass die Liebe siegt und die Regierung das verstanden hat.“

