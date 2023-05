Kemal Kilicdaroglu, der gemeinsame Kandidat der türkischen Opposition, hat gute Chancen, neuer türkischer Präsident zu werden. Bei einem Wahlsieg will er die Türkei tiefgreifend reformieren. AFPTV erklärt, was der 74-Jährige vor hat.

Berlin. Gewinnt am Sonntag Recep Tayyip Erdogan oder Kemal Kilicdaroglu? Für den Westen steht viel auf dem Spiel – auch beim Flüchtlingsthema.

Selten gab es eine Wahl, bei der für Europa und Deutschland so viel auf dem Spiel stand. Wenn die Türkinnen und Türken an diesem Sonntag wählen, geht es nicht nur um einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Im Duell Recep Tayyip Erdogan gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu prallen zwei völlig verschiedene Politikstile und Konzepte aufeinander.

Erdogan steht für Protz und Prunk, Kilicdaoglu für Bescheidenheit und Demut. Gewinnt Erdogan, dürfte sich die Türkei von einer Autokratie zu einer lupenreinen Diktatur entwickeln. Noch mehr Oppositionelle, Intellektuelle und Andersdenkende werden im Gefängnis landen. Die Institutionen und Gerichte des Landes tanzen dann endgültig nach der Pfeife des Sultans von Ankara.

Nato: Erdogan verletzt mit seinen Einzelaktionen das Prinzip der Verlässlichkeit

In der Nato ist der Türke bereits ein unsicherer Kantonist. Er blockiert und verzögert den Beitritt Schwedens zum Bündnis, um die Auslieferung unliebsamer Regimekritiker zu erzwingen. Derlei Pressionsversuche gehören zu seinem Repertoire – weitere sind zu erwarten.

Michael Backfisch, Politik-Korrespondent Foto: Reto Klar

Dabei schreckt Erdogan auch vor Tabubrüchen wie dem Einkauf russischer Luftabwehrsysteme vom Typ S-400 nicht zurück. Sehr zum Verdruss der Amerikaner, die deshalb die Lieferung hochmoderner F35-Kampfjets auf Eis legen. Erdogan verletzt mit seinen willkürlichen Einzelaktionen das Prinzip der Verlässlichkeit, der wichtigste Kitt in der Allianz.

Wahl Türkei-Wahl 2023 Datum Sonntag (14. Mai 2023) Ort Türkei Gewählt wird Parlament (600 Abgeordnete) und Präsident Wahlberechtigt sind Rund 64 Millionen Menschen Kandidaten für Präsidentenamt Recep Tayyip Erdoğan (69) und Kemal Kılıçdaroğlu (74) sowie Sinan Oğan (55)

Türkei: Mit Kilicdaroglu würden wieder demokratische Umgangsformen einziehen

Ein wiedergewählter Staatschef Erdogan würde in der Flüchtlingsfrage weiter Schicksal mit der EU spielen. Knapp vier Millionen Migranten hat die Türkei aufgenommen – auch ein Ergebnis des im März 2016 geschlossenen Deals mit der EU. Wann immer es Erdogan passt, wird er Brüssel drohen: „Wir öffnen die Tore.“ Ein knallharter Machtpolitiker wie er weiß, dass Europa angesichts wieder ansteigender Flüchtlingszahlen noch anfälliger ist.

Macht Kilicdaroglu das Rennen, würden in der Türkei wieder demokratische Umgangsformen einziehen. Der Oppositionskandidat hat versprochen, das autokratische Präsidialsystem Erdogans abzuwickeln. Der Ministerpräsident soll künftig vom Parlament gewählt und nicht wie bisher vom Quasi-Monarchen ernannt werden. Kritische Journalisten wie der im Berliner Exil lebende Can Dündar dürften dann wieder ohne Angst vor Verhaftung nach Hause reisen können.

EU: In die eingefrorenen Beitrittsverhandlungen könnte wieder Bewegung kommen

Kilicdaroglu steht für eine Annäherung an Europa und den Westen. Erdogans Vogel-friss-oder-stirb-Politik wäre zu Ende. Die Nato-Aufnahme Schwedens will der 74-Jährige sofort besiegeln. In die eingefrorenen EU-Beitrittsverhandlungen möchte er neue Bewegung bringen. Hier sind keine Hauruck-Lösungen zu erwarten. Aber von einer Vertiefung der Zollunion würden beide Seiten profitieren.

Problematisch für die EU ist Kilicdaroglus Ankündigung, die 3,5 Millionen syrischen Flüchtlinge binnen zwei Jahren in ihre Heimat zurückzuschicken. Ein Teil der Migranten dürfte sich mangels wirtschaftlicher und politischer Perspektiven auf den Weg in EU-Länder machen. Für Brüssel wäre es klug, mit einem Präsidenten Kilicdaroglu über visafreies Reisen türkischer Staatsbürger nach Europa zu verhandeln – als Gegenleistung für ein neues Flüchtlingspaket.

Dennoch würden auch mit Kilicdaroglu die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Der Anwärter auf das höchste Amt wird von einem zerbrechlichen Sechsparteienbündnis in die Wahl getragen. Dieses hat bislang die Forderung „Erdogan muss weg“ als kleinsten gemeinsamen Nenner. Am Tag eins nach Erdogan stünde Kilicdaroglu vor der Mammutaufgabe, eine stabile Koalition zu schmieden und das Land zu einen.

