Berlin/Cherson Tausende Menschen in Gefahr: Schockierende Satellitenbilder enthüllen das Ausmaß der Zerstörung am Kachowka-Staudamm in der Ukraine.

Am Dienstagmorgen stürzte der Staudamm Kachowka am Fluss Dnipro nach einer Explosion zusammen. Die katastrophalen Auswirkungen der Zerstörung betreffen Mensch, Tier und Umwelt. Entlang der Frontlinie im südlichen Teil der Ukraine überschwemmten große Wassermassen ganze Landstriche. Tauende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Folgen im ukrainischen Kriegsgebiet werden zunehmend offensichtlich.

Ukraine: So schlimm sind die Folgen nach der Staudamm-Katastrophe

"Die Verluste für die Fischerei durch den Verlust aller biologischen Ressourcen werden gravierend sein. In der Region Cherson wurde bereits ein Fischsterben registriert", sagte der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, unserer Redaktion am Freitag. "Die Gesamtschäden werden erst sichtbar, wenn das Wasser abgelaufen ist."

Die Getreidespeicher in Kosazke sind sich im Süden der Ukraine. Die Bilder zeigen ihn vor und nach dem 5. Juni. Der Staudamm befindet sich unmittelbar an der Front zwischen dem russisch- und ukrainisch-besetzten Gebieten. Foto: Satellite image/©2023 Maxar Technologie/dpa

"Mehr als 20.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, auf der sich der ukrainische Gemüseanbau konzentrierte, wurden für viele Jahre außer Betrieb genommen", erklärte der ukrainische Botschafter. "Die Getreidelager stehen unter Wasser. Nur wenige Schiffe in den Schwarzmeer-Häfen, die die ganze Welt mit Getreide beliefern, können beladen werden." Zum Interview: Botschafter Makeiev: "Mienen können jederzeit explodieren"

Nach der Explosion des Kachowka-Staudamms: Blick auf die überschwemmte Region bei Cherson. Foto: Privat

Ukraine: Kachowka-Dammbruch hat katastrophale Folgen

Das Wasser hat auch weite Teile des teils russisch besetzten Gebiets Cherson im Süden der Ukraine überschwemmt. Nach Angaben der Besatzungsbehörden sind bisher acht Menschen gestorben. "Leider gibt es Opfer, das ist unausweichlich bei einer Katastrophe diesen Ausmaßes", teilte der von Moskau eingesetzte regionale Statthalter Wladimir Saldo am Freitag im Telegram-Nachrichtenkanal mit.

Viele Menschen in Cherson lassen ihr Hab und Gut zurück, um sich vor der Überschwemmung zu retten. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Unterdessen laufen nach der Staudamm-Zerstörung in Cherson die Rettungsarbeiten auf Hochtouren. Doch die Staudamm-Zerstörung könnte noch eine weitere Katastrophe auslösen. Experten äußern etwa Sorge um das AKW Saporischschja, wo der Kühlteich unter Druck gerät.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

Experte warnt: Sorge um AKW Saporischschja trotz monatelanger Kühlreserven

Das größte europäische Kernkraftwerk bezieht Wasser zur Kühlung der sechs stillgelegten Reaktoren und des Atommülls aus dem aufgestauten Dnipro. Der Pegelstand dieses Reservoirs könnte laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) schon bald so tief sinken, dass daraus kein Wasser mehr abgepumpt werden kann.

Das Kernkraftwerk Saporischschja, ist im Hintergrund des flachen Kachowka-Stausees nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms zu sehen. Die Anlage ist seit 2022 unter russischer Besatzung. Mit einer Nuklearkatastrophe rechnen Experten derzeit nicht. Foto: Kateryna Klochko/AP

Das AKW verfügt über einen etwa zwei mal drei Kilometer großen Kühlteich, sowie kleinere Kühlteiche, Kanäle und Brunnen, mit denen die Kühlsysteme monatelang weiterbetrieben werden können, um ein katastrophales Überhitzen wie in Tschernobyl (1986) oder Fukushima (2011) zu verhindern. Auch interessant: Russen besetzten Tschernobyl – und begingen tödlichen Fehler

Unter normalen Umständen reiche dieses Zeitfenster aus, um etwa Ansaugrohre im Dnipro-Reservoir tiefer zu legen, sagte Nikolaus Müllner, Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaftender von der Universität für Bodenkultur in Wien. Es sei jedoch schwer einschätzbar, ob dies aktuell möglich sei, "da das Kernkraftwerk direkt an der Frontlinie liegt", so der Experte. Lesen Sie hier: Vier Theorien: So könnte der Staudamm zerstört worden sein

Die am 08.06.2023 von planet labs herausgegebenen Aufnahmen zeigen den Dnipro bei Korsunka vor (oben, 05.06.) und nach (unten (06.06.) der Zerstörung des Damms in Nowa Kachowka. Foto: planet labs/dpa

Ukraine: Wasserstand sinkt in überfluteten Teilen

Einen kleinen Lichtblick gibt es aber: Inzwischen beginnt der Wasserstand nach Angaben der ukrainischen Behörden in Teilen der betroffenen Gebiete zu sinken. 35 Siedlungen auf der rechten Seite des Flusses Dnipro seien noch überflutet, mehr als 3700 Häuser stünden unter Wasser, "aber das Wasser geht allmählich zurück", erklärte Oleksandr Prokudin, Chef der ukrainischen Militärverwaltung in der Region Cherson, am Freitag.

Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms hat für starke Überschwemmungen in Cherson gesorgt. Helfende versuchen Menschen und Tiere vor den Wassermassen zu retten. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Wasserstand in der Region sei im Laufe des Freitags von durchschnittlich rund 5,4 Metern auf nahezu fünf Meter gesunken, fuhr Prokudin fort. Sein Kollege in der Region Mykolajiw, Vitali Kim, gab ebenfalls an, dass der Pegel dort absinke. Lesen Sie hier: Cherson: 93-Jähriger wird gerettet – dann greifen Russen an

Die Stadt Cherson nach der Zerstörung des Staudamms (Aufnahme von 7. Juni). Foto: planet labs/dpa

Ukraine: Pegelstand im Kachowka-Stausee sinkt weiter schnell ab

Inzwischen habe der Stausee mehr als ein Drittel des im Frühjahr angesammelten Hochwassers verloren, berichten ukrainische Behörden. "Stand 12.00 Uhr am 10. Juni ist das Niveau des Kachowka-Stausees im Raum Nikopol auf 10,2 Meter gesunken", teilte der ukrainische Wasserkraftversorger Ukrhidroenerho am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Wasserkraftanlagen arbeiten nach Angaben des Betreibers mit halber Kraft.

Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der ukrainischen Region Cherson hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Tausende Menschen mussten evakuiert werden und mehrere sind ums Leben gekommen oder werden weiterhin vermisst. Satellitenbilder verdeutlichen das Ausmaß der Katastrophe. Foto: Pléiades Neo Airbus DS 2022/dpa

Zugleich teilte Ukrhidroenergo mit, dass am Oberlauf des Dnipro nun stärker Wasser angestaut werde, um im Sommer Strom generieren zu können. Der Dnipro ist als drittgrößter Fluss Europas in der Ukraine an sechs Stellen für die Stromproduktion aufgestaut.

Ein Mann trägt seien Hund nach der Evakuierung in Cherson. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Seit langem wurde vor einer solchen Katastrophe in der Region Cherson in der Ukraine gewarnt, nachdem Russland den Staudamm vor Monaten vermint hatte. Die Ukraine wirft den russischen Besatzern vor, ihn gesprengt zu haben. Moskau weist das zurück. Bei der Katastrophe kamen mindestens 13 Menschen ums Leben, die Opferzahlen könnten noch weiter steigen. (soj/dpa)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik