Hiroshima Beim Treffen in Japan nehmen die G7-Staaten Russlands Diamantenhandel ins Visier. Was bedeutet das wirklich für Putins Kriegskasse?

Die G7-Staaten wollen die Kosten des Angriffes auf die Ukraine für Russland weiter in die Höhe treiben. Mit „schmerzhaften Sanktionen“ solle die „russische Kriegsmaschinerie gestoppt“ werden, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag zum Auftakt des Treffens der sieben demokratischen Industriemächte im japanischen Hiroshima. Michel kündigte an, der bisher noch nicht von den internationalen Sanktionen erfasste Handel mit russischen Diamanten solle beschnitten werden: „Wir konzentrieren uns jetzt darauf, Schlupflöcher zu schließen.“

Der Krieg in der Ukraine ist eines der zentralen Themen des Treffens der Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Japan, den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte nach seiner Ankunft in Hiroshima am Donnerstag, das bisherige Sanktionsregime solle so weiterentwickelt werden, „dass zum Beispiel ihre Umgehung nicht möglich ist“. Russlands Zugang zu wichtigen Gütern solle abgeschnitten werden, sagte Michel.

Ukraine-Krieg: Diamantenhandel wurde bislang nicht sanktioniert

Der Handel mit Rohdiamanten spült bedeutende Einnahmen in die Kriegskasse von Russlands Staatschef Wladimir Putin. Der staatliche Diamantenförderer Alrosa erzielte 2021 Einnahmen von rund vier Milliarden Euro. In den bisher zehn Sanktionspaketen war der Diamantenhandel bisher nicht erfasst, weil etwa Belgien Widerstand dagegen leistete. Die flämische Hafenstadt Antwerpen gilt seit dem 16. Jahrhundert als Diamantenzentrum der Welt.

Die USA und Großbritannien kündigten kurz vor Gipfelbeginn weitere Schritte an, um Russlands Milliardeneinnahmen aus dem Handel mit Rohstoffen einzudämmen. Die britische Regierung will ein Importverbot für russische Diamanten sowie Kupfer, Aluminium und Nickel aus Russland verhängen. Die US-Regierung plant, rund 70 Unternehmen und Organisationen aus Russland und anderen Ländern von US-Exporten abzuschneiden. Mehr als 300 Personen, Unternehmen und Organisationen, Schiffe und Flugzeuge sollen in den Bann der US-Strafmaßnahmen geraten.

G7-Gipfel: Spekulationen über Teilnahme von Selenskyj

Die Staats- und Regierungschefs wollen sich in einer Arbeitssitzung mit Russlands Krieg gegen die Ukraine befassen. Unklar war zunächst, ob der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj persönlich an dem Gipfel teilnimmt. Die japanische Regierung teilte mit, der Präsident solle virtuell zugeschaltet werden. Die „Financial Times“ meldete jedoch am Freitag, Selenskyj werde am Sonntag doch persönlich zu dem Gipfeltreffen kommen.

Scholz traf kurz vor Gipfelbeginn den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu einem bilateralen Treffen. In dem Gespräch bekräftigten die beiden Regierungschefs nach Angaben der japanischen Regierung ihren Willen, Russland mit Sanktionen zu belegen und die Ukraine zu unterstützen. Es wird nicht damit gerechnet, dass in der Erklärung der G7 konkrete Zusagen für neue Waffenlieferungen gemacht werden. EU-Ratspräsident Michel zufolge könnte in Hiroshima jedoch die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine erörtert werden. „Es ist sehr klar, dass die Ukraine mehr militärische Ausrüstung braucht“, sagte der Belgier.

