Karlsruhe/Wolfsburg. Fünf Jahre nach Auffliegen des Diesel-Skandals bei VW fällt heute ein wichtiges Urteil. Tausende Autobesitzer hoffen auf Schadenersatz.

Tausende Besitzer eines VW-Autos mit Diesel-Schummelsoftware schauen heute Vormittag gebannt nach Karlsruhe. Gut viereinhalb Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei Europas größtem Autobauer Volkswagen verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) am Vormittag (11.00 Uhr) ein Grundsatzurteil, ob betroffenen Autobesitzern Schadenersatz zusteht.

Deutschlands höchste Zivilrichter befassen sich zum ersten Mal mit der Klage eines betroffenen Diesel-Käufers. Damit stellen sie auch die Weichen für die vielen Tausend noch laufenden Verfahren gegen den Wolfsburger Autokonzern. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob VW mit der illegalen Abgastechnik in Millionen Diesel-Fahrzeugen die Käufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt hat und ihnen Schadenersatz schuldet - und wenn ja, wie viel. (Az. VI ZR 252/19).

VW-Dieselskandal: Kläger kriegen wohl nicht vollen Kaufpreis zurück

In der mündlichen Verhandlung vor knapp drei Wochen hatten die Richter bereits erkennen lassen, dass VW wohl zu Schadenersatz verpflichtet sein dürfte. Bleiben sie bei ihrer vorläufigen Einschätzung, bekämen Kläger bei der Rückgabe ihres Autos allerdings nicht den vollen Kaufpreis zurück. Für die gefahrenen Kilometer müssten sie sich eine sogenannte Nutzungsentschädigung anrechnen lassen.

Für den Kläger im konkreten Fall, einen Mann aus Rheinland-Pfalz, wäre das ein Teilerfolg. Er will den kompletten Preis von knapp 31.500 Euro zurück. Unter der Haube seines gebrauchten VW Sharan steckt ein Diesel-Motor vom Typ EA 189 - mit einer Software, die dafür sorgte, dass das Fahrzeug die Abgas-Grenzwerte zwar auf dem Prüfstand, nicht aber auf der Straße einhielt.

Über 200.000 Dieselfahrer einigten sich außergerichtlich mit VW

Im Herbst 2015 flog der Betrug im großen Stil auf. Millionen Autos waren betroffen. Das Oberlandesgericht Koblenz hatte dem Mann gut 25.600 Euro plus Zinsen gegen Rückgabe seines Autos zugesprochen. Dagegen haben beide Seiten Revision eingelegt. VW ist der Ansicht, dass dem Kläger und allen anderen Diesel-Käufern gar kein Schaden entstanden sei.

Das Auto sei schließlich jederzeit uneingeschränkt nutzbar gewesen. Laut VW sind bundesweit noch rund 60.000 Diesel-Klagen bei den Gerichten anhängig. Für einen Großteil dieser Verfahren dürfte das BGH-Urteil eine wichtige Richtschnur sein. Andere Gerichte in den unteren Instanzen hatten die Schadenersatzfrage unterschiedlich beantwortet.

Für viele betroffene VW-Autobesitzer hat die Entscheidung in Karlsruhe aber keine Folgen mehr. Sie wollten nicht länger auf Gerichtsurteile warten und schlossen sich einem Vergleich an, den die Verbraucherzentralen mit dem VW-Konzern ausgehandelt hatten. So zahlt Volkswagen rund 235.000 Kunden insgesamt rund 750 Millionen Euro. Die Dieselkunden erhalten je nach Alter und Typ des Fahrzeugs Beträge zwischen 1350 und 6250 Euro als Entschädigung.

VW-Dieselskandal – mehr zum Thema:

Auch die Konzernchefs persönlich waren ins Visier der Justiz geraten. Das Dieselskandal-Verfahren gegen VW-Chef Diess wurde nun aber eingestellt. Wegen Betrug, Falschbeurkundung und Steuerhinterziehung wurde zudem Anklage gegen mehrere VW-Mitarbeiter erhoben.

(dpa/tb)