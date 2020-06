Washington. Einem Medienbericht zufolge wollen die USA 9500 Soldaten aus Deutschland abziehen. Welche Regionen betroffen sein könnten, ist unklar.

Mit rund 34.500 Soldaten und knapp 17.000 Zivilisten ist Deutschland nach Japan der weltweit zweitgrößte Auslandsstandort der amerikanischen Streitkräfte – Donald Trump will die Zahlen jetzt offenbar deutlich reduzieren. Bis September sollen rund 9500 Militärkräfte abgezogen werden. Das berichtet das „Wall Street Journal“ (WSJ) und beruft sich auf ein Schreiben des Nationalen Sicherheitsberaters Robert O`Brien.

Eine inhaltliche Begründung für den substanziellen Personalabbau gibt es bislang öffentlich nicht. Auch ist unbekannt, ob die Bundesregierung bereits informiert worden ist. Das Pentagon wollte den Bericht bisher nicht kommentieren. Auch das Weiße Haus lehnte zunächst eine Stellungnahme ab.

Wie das WSJ mit Verweis auf Quellen im Weißen Haus betont, stehe die Entscheidung nicht im Zusammenhang mit der jüngst von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgeschlagenen Einladung zum G 7-Gipfel. Präsident Donald Trump hatte die für Mitte Juni in Washington vorgesehene Veranstaltung vor Kurzem abgesagt, nachdem auch andere Staats- und Regierungschefs unter Bezug auf die Coronavirus-Krise eine Teilnahme abgelehnt hatten. Das Verhältnis zwischen Trump und Merkel gilt als schwierig.

Vielmehr knüpfe der Teiltruppenabzug an Überlegungen an, die bereits im vergangenen August in der US-Regierung angestellt worden waren, berichtet das Blatt.

Ex-Botschafter Grenell kritisierte Bundesrepublik

Damals hatte Richard Grenell, der inzwischen von seinem Amt zurückgetretene US-Botschafter in Berlin, öffentlich und sehr zum Unmut der Bundesregierung gesagt: „Es ist wirklich beleidigend zu erwarten, dass der US-Steuerzahler weiter mehr als 50 .000 Amerikaner in Deutschland bezahlt, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwenden.”

Die Kritik knüpfte an ähnliche Äußerungen Trumps an, der im Juni 2019 mit der Verlegung von US-Soldaten in Deutschland nach Polen gedroht hatte, weil die Bundesrepublik aus seiner Sicht den finanziellen Verpflichtungen für die Nato-Gemeinschaftskasse – zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben – trotz mitbeschlossener Selbstverpflichtung nicht nachkomme.

Wichtigster Luftwaffenstützpunkt außerhalb der USA ist Ramstein

Welche Standorte von dem Personalabbau am meisten betroffen sein werden, ist dem US-Medienbericht nicht zu entnehmen. Die USA unterhalten vor allem in den südwestlichen Bundesländern wichtige Niederlassungen. Die Kommandozentralen für die US-Truppen in Europa und Afrika sind in Stuttgart beheimatet. Der wichtigste Luftwaffenstützpunkt außerhalb der USA ist im rheinland-pfälzischen Ramstein.

Das zentrale Nachschub-Drehkreuz für US-Einsätze im Nahen Osten, Afghanistan und Afrika dient auch der Steuerung von Drohneneinsätzen. Zudem wird ein großes Militärkrankenhaus in Landstuhl und der Truppenübungsplatz Grafenwöhr unterhalten. Von den amerikanischen Streitkräften hängen zehntausende Arbeitsplätze in der deutschen Wirtschaft ab.