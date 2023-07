Erde so heiß wie seit Jahrhunderten nicht

Durch die Klimaerwärmung steigt die Temperatur immer weiter an. Mit durchschnittlich 17,18 Grad Celsius ist es so heiß wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Grund ist das Wetterphänomen El Nino, das den menschengemachten Klimawandel noch mal verstärkt. DROUGHTS, HEATWAVES AND WILDFIRES AROUND THE WORLD IN JUNE 2023

