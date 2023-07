Verlorene Jugend

Jugend – das ist die Zeit der Träume und der Pläne. Doch für Millionen von Heranwachsenden geht es in der Ukraine nur noch um eins: überleben.

Jugend, das ist die Zeit der Selbstfindung, der Ekstase, der Irrungen, der Träume, des Weltschmerzes. Junge Menschen brauchen diese Zeit auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden. Sie brauchen das Gefühl, zusammen mit Freundinnen und Freunden die Welt aus den Angeln heben zu können.

In der Ukraine liegt die Welt von Jugendlichen in Trümmern, wie in so vielen anderen Krisenherden. Junge Menschen, mit denen man in der Ukraine spricht, erzählen nicht zuallererst von ihren Hobbys, ihren Lieblingsbands, davon, wie sie ihre Freizeit mit ihren Freundinnen oder Freunden verbringen, oder davon, was sie einmal machen wollen, wenn sie erwachsen sind. Sie sagen, dass sie keine Jugend haben, dass sie nicht wissen, ob sie überhaupt volljährig werden. Der Krieg zerstört Hoffnungen. Nichts kann schlimmer sein für einen jungen Menschen. Hunderttausende ukrainische Jugendliche mussten ihre Heimat verlassen, Hunderttausende leben in Dörfern und Städten, die nahezu täglich unter Beschuss stehen. Ihre Lebenswirklichkeit hat sich auf eine Weise verändert, die dramatischer kaum sein könnte. Irgendwie versuchen sie sich damit zu arrangieren, um klaren Verstandes zu bleiben. Man kann aber erahnen, welchen Schaden ihre Seelen nehmen.

Corona hat gezeigt, was soziale Isolation bedeutet

In der Corona-Krise haben Psychologen immer wieder darauf hingewiesen, wie schwierig die soziale Isolation durch Distanzunterricht und Ausgangsbeschränkungen insbesondere für den Entwicklungsprozess junger Menschen war. Der Krieg in der Ukraine potenziert das, was Jugendliche in Deutschland erfahren mussten. In dem Land wächst eine Generation heran, die aus der Kindheit direkt in ein Erwachsenenleben geschleudert wurden, auf das sie nicht vorbereitet sind. Wenn dieser Krieg irgendwann enden sollte, wird es eine Mammutaufgabe sein, diesen jungen Menschen wieder Hoffnung zu geben, damit sie wieder träumen können.

