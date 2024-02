Zerstörte Häuser in Kupiansk in der Region Charkiw sind nicht die einzige Folge der russischen Invasion in der Ukraine. Viele Ukrainer vermissen Angehörige

Genf Viele Ukrainer sind verschwunden. Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zufolge sind Festnahmen, Verschleppung oder Tod möglich.

Mindestens 23.000 Menschen gelten in der als verschwunden, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Montag in Genf mitteilte. Das Schicksal der Vermissten sei ungewiss, da sie entweder festgenommen, entführt, vermisst oder möglicherweise während der Flucht von ihren Angehörigen getrennt worden sein könnten, so das IKRK.

Bis Ende Januar konnte das IKRK eigenen Angaben zufolge rund 8.000 russischen und ukrainischen Familien helfen, Informationen über das Schicksal oder den Aufenthaltsort ihrer vermissten Angehörigen zu erhalten.

Ukraine: Angehörige von Vermissten leben in Angst und Ungewissheit

Dusan Vujasanin, Leiter des IKRK-Suchdienstes, betonte: „Die Ungewissheit über das Schicksal eines geliebten Menschen ist unerträglich und leider die Realität für Zehntausende von Familien, die in ständiger Angst leben.“ Das IKRK zitierte ein Familienmitglied, das nach vermissten Angehörigen sucht, mit den Worten: „Meine Tränen sind versiegt, nur der Schmerz bleibt, und mein Herz bricht.“

Im März 2022, kurz nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine, hat das IKRK ein Büro für die Suche nach Vermissten eingerichtet, das Familien auf beiden Seiten des Konflikts unterstützt. Gemäß den Genfer Konventionen sind Konfliktparteien verpflichtet, Informationen über Gefangene zu sammeln und auszutauschen. Das IKRK fungiert dabei als neutraler Vermittler zwischen beiden Seiten. Die Genfer Konventionen dienen dem Schutz von Personen, die nicht mehr an Kampfhandlungen beteiligt sind, und bilden das Herzstück des humanitären Völkerrechts.

dpa

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik