Wegen AfD-Treffen: VW will neuen Namen für Volkswagen-Halle

Braunschweig. Die AfD widerspricht den Werten von VW, sagt der Betriebsrat – und fordert, dass das VW-Logo beim Parteitag nicht zu sehen sein darf.

Wenn die AfD Ende November wie geplant ihren Bundesparteitag in der Braunschweiger Volkswagen-Halle abhält, soll nach Willen des VW-Betriebsrats der Name Volkswagen an der Halle verdeckt werden. Ein VW-Sprecher bestätigte am Mittwoch unserer Redaktion, einem Wunsch der Belegschaft entsprechen zu wollen und den Betreiber der Halle aufzufordern, die Kennzeichnung der Halle während der Veranstaltung unkenntlich zu machen.