Pfeile und Benzinbomben bei Protesten in Hongkong

Zusammenstöße Ausschreitungen in Hongkong – Schwere Brände an Universität

Hongkong. In Hongkong hat es erneut schwere Zusammenstöße mit Verletzten gegeben. Die Polytechnische Universität wird zum Zentrum der Proteste.

Ausschreitungen in Hongkong – Schwere Brände an Universität

Die Lage in Hongkong spitzt sich immer weiter zu: Die Polizei hat Hunderte Demonstranten in der Polytechnischen Universität eingekesselt. Sie errichtete am Montag Absperrungen um den Komplex und schlug mehrere Ausbruchsversuche mit Gummigeschossen und Tränengas zurück. Einige Demonstranten wurden von Beamten zu Boden gerissen und mit vorgehaltener Waffe festgenommen.

Die Demonstranten verschanzten sich mit Brandsätzen und selbstgebauten Waffen. Der demokratische Abgeordnete Hui Chi-fung sagte der Nachrichtenagentur Reuters, offenbar wolle die Polizei das Gelände nicht stürmen. Vielmehr sollten die Demonstranten wohl im Falle einer Flucht gefasst werden. Vermittlungsversuche der Universitätsverwaltung und von Abgeordneten seien fehlgeschlagen.

Die Lage war bei der Belagerung der Universität eskaliert, als radikale Aktivisten Brandsätze warfen und Feuer legten. Die Polizei unternahm nach Medienberichten am frühen Morgen einen Versuch, das Gelände zu stürmen. Die Aktivisten hätten aber ein großes Feuer entzündet, um die Polizei abzuwehren, berichtete die „South China Morning Post“.

Proteste in Hongkong: Zusammenstöße auch im Geschäftsbezirk Nathan Road

Polizisten führen Demonstranten ab, die vom Campus der Universität entkommen sind. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Auch aus anderen Teilen der ehemaligen britischen Kolonie wurde neue Gewalt gemeldet. Im Geschäftsbezirk Nathan Road kam es zu Zusammenstößen, Läden blieben geschlossen. Die Polizei feuerte nach eigener Darstellung drei Warnschüsse mit scharfer Munition ab, als sie bei der versuchten Festnahme einer Frau angegriffen worden sei. Die Frau sei entkommen.

Einige Demonstranten zogen sich nach Zusammenstößen bis auf die Unterwäsche aus, nachdem sie von einem Wasserwerfer durchnässt worden waren, dessen Wasser Augenzeugen zufolge ein Reizmittel enthielt. Viele Demonstranten trugen Gasmasken oder Tücher über Mund und Nase, um sich vor Tränengaswolken zu schützen.

Zwar haben die Behörden ein Vermummungsverbot erlassen. Das wurde jedoch am Montag von dem Obersten Gericht der chinesischen Sonderverwaltungszone als verfassungswidrig kassiert.

Proteste in Hongkong mit „Explosivstoffen“ – Polizei bestreitet Uni-Stürmung

Demonstranten prallen mit der Polizei vor der Polytechnischen Universität Hongkong zusammen. Ein Polizist wurde mit einem Pfeil ins Bein geschossen und ein gepanzertes Fahrzeug in Brand gesteckt, während die Demonstranten weiterhin ihre provisorische Basis an der Universität verteidigen. Foto: Oliver Haynes / dpa

Einem Teil der Demonstranten, die in der Universität eingeschlossen waren, sei es später gelungen, trotz des Einsatzes von Tränengas durch die Polizei das Gelände zu verlassen und zu flüchten. Den Ordnungskräften zufolge wurden Pfeile von den Dächern abgefeuert. Ein Polizist sei ins Bein getroffen und ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei stritt Berichte ab, das Gelände „gestürmt“ zu haben. Eine Erklärung sprach gleichwohl von einem anhaltenden Einsatz, um Demonstrationen aufzulösen und Festnahmen zu machen. „Aufrührer, die sich auf dem Gelände versammelt haben, legten Feuer und richteten schwere Schäden an“, teilte die Polizei mit. „Explosivstoffe, brennbare Materialien und gefährliche Güter stellen dort auch eine Gefahr für alle dar.“ Die Polizei fordere jeden auf, das Universitätsgelände zu verlassen.

Hochschulen werden in Hongkong zum Brennpunkt

Die Hochschulen der chinesischen Sonderverwaltungsregion hatten sich vergangene Woche zu einem neuen Brennpunkt der seit fünf Monaten anhaltenden Proteste entwickelt. Seit Sonntag wurden nach Angaben der Behörden 38 Menschen verletzt, davon fünf schwer.

Allein im Stadtviertel Tsim Sha Tsui wurden rund 100 Personen festgenommen, berichtete die „South China Morning Post“. Die Polizei habe mitgeteilt, sie seien von der Polytechnischen Universität geflüchtet, hätten Straßen blockiert oder sich illegalerweise versammelt.

Polizisten inmitten einer Rauchwolke in der Nähe der Polytechnischen Universität. Foto: Achmad Ibrahim / dpa

Die Proteste in Hongkong dauern bereits seit 24 Wochenenden in Folge an und richten sich gegen die Regierung, harsches Vorgehen der Polizei sowie den wachsenden Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung .

Seit der Rückgabe 1997 an China wird die frühere britische Kronkolonie nach dem Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“ unter chinesischer Souveränität autonom regiert. Die sieben Millionen Hongkonger genießen – anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik viele Rechte wie Versammlungs- oder Meinungsfreiheit, um die sie jetzt aber fürchten.

Wong rechtfertigt die Gewalt – Flüge nach Hongkong werden gestrichen

Der bekannte Wortführer der Proteste, Joshua Wong, verteidigte die Gewalt von Demonstranten . „Mit rein friedlichem Protest werden wir unser Ziel nicht erreichen“, sagte Wong der „Süddeutschen Zeitung“. „Allein mit Gewalt allerdings auch nicht. Wir brauchen beides.“

Weiteres Opfer bei Protesten in Hongkong

Unterdessen wirken sich die anhaltenden Proteste auch auf die Wirtschaft aus. Immer mehr asiatische Fluglinien streichen wegen der gewalttätigen Proteste Flüge nach Hongkong.

Wie am Montag aus Angaben des auf die Beobachtung von Flugplänen spezialisierten Branchendienstes Routes Online hervorgeht, kürzten etwa die indische Fluggesellschaft SpiceJet, Malaysias AirAsia, die südkoreanische JejuAir oder die philippinischen Fluglinien PAL und Cebu Air die Zahl der Flugverbindungen nach Hongkong für die nächsten Wochen. Auch verschiedene chinesische Fluglinien, darunter Air China und China Eastern beantragten demnach eine Kapazitätsreduzierung.

