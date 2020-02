Zwischen Eile und Weile im PCB-Fall

Das Thema PCB sorgt im Ennepe-Ruhr-Kreis für Aufsehen. Quasi über Nacht droht die Kreisbehörde mit einem Produktionsstopp bei der betroffenen Firma biw Isolierstoffe.

Dass beim gesundheitsgefährdenden PCB alle Alarmglocken sofort klingeln müssen, ist spätestens seit dem Envio-Skandal in Dortmund klar. Dass Anwohner im Umfeld des Ennepetaler Industriegebiets höchst sensibel auf eine Bedrohung durch Giftstoffe reagieren, ist absolut nachvollziehbar.

Dass der Kreis dem Unternehmen einen Tag vor einer Bürgerversammlung zum Thema die Pistole auf die Brust setzt und auch die Landesregierung ihm beispringt und Sofortmaßnahmen bis zur Stilllegung des Betriebes fordert, verwundert allerdings doch.

Im Schwelmer Kreishaus ebenso wie in Düsseldorf ist das Problem schließlich seit Monaten bekannt. Die Behörden haben biw Auflagen erteilt und Maßnahmen zur Minderung der Belastung eingefordert. Das Unternehmen hat laut Kreis alle Fristen (bis auf die über Nacht) eingehalten und sich darüber hinaus als erste und einzige Firma in dieser Branche Richtung PCB-freie Produktion entwickelt. Allein in NRW gibt es noch eine Handvoll Mitbewerber, die nach dem gleichen Prinzip arbeiten und bei denen PCB entstehen dürfte. Bei einer Firma im EN-Kreis ist dies bereits nachgewiesen. Weitere dürften folgen. Von Verbot der Produktion durch den selben Landrat ist hier aber keine Rede. Sofortmaßnahme: Löwenzahnproben im März, wenn der Frühling naht.

Wenn die Bedrohung in Ennepetal so akut ist, dass das Aus einer Firma in Kauf genommen wird, ist es höchst seltsam, dass die Behörden ein paar Kilometer weiter noch Wochen ins Land ziehen lassen, um zu belastbaren Ergebnissen zu kommen. Das Beste wäre ein branchenweites Verbot der Produktion mit Chlor.