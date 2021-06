Razzia gegen Clankriminalität in NRW: 30 Objekte durchsucht

Düsseldorf. Bei einer Razzia gegen Clankriminalität sind 30 Objekte in NRW durchsucht worden, darunter auch Wohnungen im Ruhrgebiet und am Niederrhein.

Bei einer Razzia gegen Clankriminalität sind am Dienstagmorgen 30 Objekte in in Düsseldorf, im Rheinland, im Bergischen, am Niederrhein und im Ruhrgebiet durchsucht worden. Es wurde unter anderem wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betruges und der Geldwäsche ermittelt, Haftbefehle wurden vollstreckt und Vermögen beschlagnahmt.

Razzia gegen Clankriminalität in NRW: Weiteres Verfahren ist anhängig

„Die Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, Vermögensvorteile, die durch Straftaten erlangt wurden, zu beschlagnahmen sowie Haftbefehle zu vollstrecken“, teilt das Landeskriminalamt NRW (LKA) in einer Pressemitteilung mit. An dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten beteiligt.

Bei der Staatsanwaltschaft Duisburg ist nach Angaben des LKA in diesem Zusammenhang ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen einen Beschuldigten anhängig. „Im Zuge dessen wurden mehrere Objekte unter anderem auch in Duisburg, Leverkusen und Gelsenkirchen durchsucht“, teilt das LKA mit. „Aufgrund entgegenstehender Geheimhaltungsvorschriften können keine weiteren Angaben gemacht werden.“ Die Polizei will im Laufe des Tages weitere Details nennen. (ck)

