Regelungen in anderen Bistümern

„Grundsätzlich obliegt es den Diözesen, eine Regelung zu treffen, was passiert, wenn sonntags in einer Gemeinde keine Eucharistiefeier möglich ist“, erklärt Thomas Klimmek vom Erzbistum Köln. Dort sei es nicht erlaubt, sonntags die Eucharistiefeiern durch Wort-Gottes-Feiern zu ersetzen. Es gibt aber auch, so wie im Bistum Essen und Münster, Gläubige, die zur Leitung von Wort-Gottes-Feiern beauftragt sind. Sie werden in Köln aber nur unter der Woche aktiv.

In Münster gibt es Männer und Frauen als „Kommunionhelfer“. „In einigen Regionen übernehmen Personen aus dem Ehrenamt gottesdienstliche Feiern, wie Wort-Gottes-Feiern, eine Andacht oder ein Morgengebet“, erklärt Anke Lucht vom Bistum Münster.