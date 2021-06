A2 nach Unfall mit Gefahrgut-Lkw bei Essen/Gladbeck gesperrt

Essen/Gladbeck/Gelsenkirchen. Die A2 ist am Montagmittag in Höhe Essen/Gladbeck wegen eines Unfalls gesperrt worden. Dort war ein mit Gefahrgut beladener Laster umgekippt.

Die A2 wird wohl noch bis in die Abendstunden lang zwischen den Anschlussstellen Essen/Gladbeck und Gelsenkirchen-Buer in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt bleiben. Nahe des Rastplatzes Allenstein war nach Angaben der Autobahnpolizei am Montagmittag gegen 12 Uhr ein mit Gefahrgut beladener Laster auf die Seite umgekippt. Das Fahrzeug blockierte daraufhin den Stand- und den rechten Fahrstreifen. Es handelte sich offenbar um einen Alleinunfall - weitere Fahrzeuge waren demnach nicht beteiligt.

Der Lkw-Fahrer soll nach Angaben der Feuerwehr nur leicht verletzt worden sein. Er hat sich anscheinend nach dem Unfall selbstständig aus seinem Führerhaus befreien können und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Laster hatte 21.000 Liter ätzende Flüssigkeit geladen

Was der Laster geladen hatte, blieb zunächst unklar. Der Tank sei mit 21.000 Litern einer "ätzenden Flüssigkeit" gefüllt gewesen, so die Autobahnpolizei. Eine geringe Menge davon sei laut Feuerwehr ausgelaufen. Die Einsatzkräfte hatten das Leck aber schnell abdichten können. Die Ladung des Tanks sollte durch eine Spezialfirma abgepumpt werden.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Essen/Gladbeck auf die B224 abgeleitet. Vor der Unfallstelle staute es sich auf mehreren Kilometern. Autofahrer sollten den betroffenen Bereit weiträumig umfahren. Als Alternative bietet sich die A42 an. Die Autobahnpolizei teilte knapp zwei Stunden nach dem Unfall mit, dass die Sperrung vermutlich noch bis mindestens 19 Uhr andauert. (sk)

