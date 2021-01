Anti-Rost-Initiative: Die Helferlein von Herten

Herten In der Anti-Rost-Initiative haben sich Rentner mit handwerklichem Geschick zusammengetan. Sie helfen Menschen mit zwei linken Händen.

Wilfried Niewöhner war eigentlich Lehrer für Deutsch und Erdkunde, aber heute geht der 71-Jährige darin auf, "Dinge wieder in Gang zu bringen, die schon aufgegeben waren. Kleben, löten." Und sein Mitstreiter Helmut Back (66), der frühere Vermessungsingenieur, macht heute am liebsten "kleine elektronische Dinge": etwa, Rollläden zu programmieren. Und das bei fremden Leuten! Denn wer nicht rastet, der nicht rostet.

Deswegen heißt die "Anti-Rost-Initiative" in Herten ja auch genau so: Da haben sich derzeit rund 20 Männer zwischen Mitte 60 und Anfang 80 zusammengetan, die kleine Handwerksarbeiten im Haushalt erledigen. Bei Hilfsbedürftigen, bei Alleinstehenden, bei Menschen mit zwei linken Händen und solchen, die moderne Bedienungsanleitungen nicht verstehen - also eigentlich alle.

Einer von zwölf Kandidaten auf den Engagement-Preis des Landes NRW

Die Anti-Rost-Initiative Herten ist einer von zwölf Kandidaten auf den Engagement-Preis 2021 des Landes Nordrhein-Westfalen. 134 hatten sich beworben, drei werden zum Jahresende hin den Preis tragen: "Herausragende ehrenamtliche Projekte", so das Land, "die aus der Nachbarschaft heraus entstanden". Einen Preis vergibt eine Jury, einen zweiten die beteiligte NRW-Stiftung, um den dritten wird online gebuhlt bei Leuten wie Ihnen oder mir.

Viele aus der Hertener Gruppe haben natürlich selbst einen Hintergrund als Handwerker: "Schreiner, Elektriker, uns fehlt ein Installateur", sagt Back. Die anderen nennen sich "Allrounder": Weil sie das können, was ein Hausbesitzer können muss, der nicht für jede Kleinigkeit einen Handwerker bestellen will. Falls der dafür überhaupt kommt.

"Leuchtmittel austauschen, verstopfte Abflüsse, Fernsehkanäle einstellen"

So achten sie sehr genau darauf, nicht den professionellen Handwerkern ins Gehege zu geraten. Um Ärger zu vermeiden und auch, um sich nicht in Gewährleistungsfragen zu verstricken. Was sind denn dann die typischen Hilfsdienste? "Leuchtmittel austauschen, verstopfte Abflüsse, Fernsehkanäle einstellen für ältere Damen", sagt Niewöhner. Back: "Siphon saubermachen ist okay, in die Wand reingehen würden wir nicht."

Bilder aufhängen, Schubladen gängig machen, an Wasserhähnen das Tropfen abstellen. In Haltern, wo auch eine solche Gruppe besteht, würden sogar Handwerker die Gruppe dort mit Material unterstützen: Weil sie ihnen den Kleinkram vom Leib hält, der nur Zeit frisst und nichts einbringt.

Hilfsdienste kosten symbolische fünf Euro

Die Kundschaft, wenn man sie so nennen darf: ganz überwiegend Frauen zwischen Anfang 60 und Anfang 90, einige jüngere Alleinerziehende, wenige Männer. Oft habe ihr Besuch auch eine soziale Funktion, sagt Back: "Sie stellen die Rollläden in fünf Minuten ein, sitzen aber eine Stunde da und hören Geschichten" - um dann noch mit einer Schachtel Pralinen nach Hause zu gehen.

Die sind natürlich ein Geschenk, regulär nehmen die Helferlein von Herten für ihren Einsatz fünf Euro. Mehr symbolisch, sagt Back, denn er weiß ja, wie die Leute denken: "Was nichts kostet, ist auch nichts." So kommen sie auf rund 300 Einsätze im Jahr in Herten und dem engsten angrenzenden Bereich. Und in Recklinghausen sitzt auch schon die nächste Gruppe. Im Münsterland gibt es noch mehr davon, aber südlich von Recklinghausen, tiefer ins Ruhrgebiet hinein, ist es bisher wie abgeschnitten.

Keine Gartenarbeit, kein Putzen, kein Anstreichen, kein Umzug

Um es aber klar zu sagen: Sie würden auch nicht alles machen, nicht nur diesseits der Grenze zur Professionalität. Keine Gartenarbeit, kein Putzen, kein Anstreichen, kein Umzug: der Rücken. "Die Tendenz nimmt zu, sich Möbel im Internet zu bestellen und dann jemanden zu suchen, der sie zusammenbaut", sagt Niewöhner: "Ich will nicht sagen, dass das eine Seuche ist, aber . . ." Aber er sagt es ja doch. Möbel bauen sie jedenfalls auch nicht zusammen.

Von den anderen elf Kandidaten auf den Engagementpreis kommen weitere vier aus dem Ruhrgebiet. Das sind die "Corona-Hilfe" aus Mülheim, der "Nachbarschaftstreff Althoffblock" in Dortmund, die "Patientenbegleitung" aus Gladbeck und die "Bürgergemeinschaft Herzkamp" in Sprockhövel. Beworben haben sich Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden, Genossenschaften und Verbände aus ganz NRW.

Jeweils einen Monat lang wird das Land die Teilnehmer im Internet vorstellen. Ob die Hertener diesen Auftritt selbst erstellen müssen, ist noch nicht ganz klar. Klar ist nur: "Haben wir noch nicht gemacht, würden wir aber hinkriegen."