Bahnstreik: Diese Zug-Verbindungen in NRW fallen aus

Essen. Wegen des bundesweiten Lokführerstreiks fallen am Montag und Dienstag viele Verbindungen im Regionalverkehr aus. Diese Strecken sind betroffen.

Wer am Montag und Dienstag, 23. und 24. August, auf die Bahn angewiesen ist, muss sich wegen des bundesweiten Streiks auf zahlreiche Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Die Lokführergewerkschaft GDL hatte vergangene Woche erneut zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Geplant sind Arbeitsniederlegungen von Samstag bis Mittwoch.

Seit Samstag wird bereits der Güterverkehr bestreikt. Reisende und Pendler müssen dann ab Wochenbeginn mit Einschränkungen rechnen. Ab Montag treffe es dann auch den Personenverkehr, sagte Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Freitag in Berlin. Die Arbeitsniederlegungen sollen laut Weselsky am Montagmorgen um 2 Uhr beginnen. Zwar gibt es am Sonntag noch Verhandlungen, um den drohenden Streik abzuwenden. Dennoch hat die Bahn bereits die womöglich betroffenen Verbindungen veröffentlicht.

Diese Regionalverbindungen sollen ausfallen:

RE 8: Mönchengladbach - Köln - Troisdorf - Bonn-Beuel - Königswinter - Bad Honnef (Rhein) - Linz am Rhein - Neuwied - Engers – Koblenz

Mönchengladbach - Köln - Troisdorf - Bonn-Beuel - Königswinter - Bad Honnef (Rhein) - Linz am Rhein - Neuwied - Engers – Koblenz RE 9: Aachen - Eschweiler - Düren - Horrem - Köln - Siegburg/Bonn - Betzdorf – Siegen

Aachen - Eschweiler - Düren - Horrem - Köln - Siegburg/Bonn - Betzdorf – Siegen RE 18: Herzogenrath - Eygelshoven - Landgraaf - Heerlen

Herzogenrath - Eygelshoven - Landgraaf - Heerlen RB 20: Eschweiler St. Jöris - Alsdorf-Annapark - Herzogenrath - Aachen - Stolberg Altstadt

Eschweiler St. Jöris - Alsdorf-Annapark - Herzogenrath - Aachen - Stolberg Altstadt RB 25: Köln - Overath - Gummersbach - Meinerzhagen – Lüdenscheid

Köln - Overath - Gummersbach - Meinerzhagen – Lüdenscheid RB 28: Neuwied-Niederlahnstein

Neuwied-Niederlahnstein RB 38: Köln - Horrem – Bedburg

Köln - Horrem – Bedburg RE 42: Münster – Essen

Münster – Essen RB 43: Dorsten - Wanne-Eickel - Herne - Castrop-Rauxel Süd – Dortmund

Dorsten - Wanne-Eickel - Herne - Castrop-Rauxel Süd – Dortmund RB 53: Dortmund - Schwerte – Iserlohn

Dortmund - Schwerte – Iserlohn RB 54: Unna - Fröndenberg - Menden - Balve – Neuenrade

Unna - Fröndenberg - Menden - Balve – Neuenrade RE 57: Dortmund - Arnsberg - Bestwig – Winterberg

Diese S-Bahnen sollen ersatzlos ausfallen:

S 4: Unna - Unna-Königsborn - Dortmund-Dorstfeld - Dortmund-Lütgendortmund

S 8: Mönchengladbach - Düsseldorf - Wuppertal – Hagen

Diese Regionalverbindungen sich NICHT betroffen:

RE 17: Hagen - Schwerte - Bestwig - Brilon-Wald - Warburg – Kassel

Hagen - Schwerte - Bestwig - Brilon-Wald - Warburg – Kassel RB 27: Mönchengladbach - Köln - Köln/Bonn Flughafen - Troisdorf - Bonn-Beuel - Königswinter - Bad Honnef (Rhein) - Linz am Rhein

Mönchengladbach - Köln - Köln/Bonn Flughafen - Troisdorf - Bonn-Beuel - Königswinter - Bad Honnef (Rhein) - Linz am Rhein RB 30: Remagen - Bonn

Remagen - Bonn RB 33: Geilenkirchen / Heinsberg – Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg - Essen

Geilenkirchen / Heinsberg – Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg - Essen RE 42: Mönchengladbach – Krefeld – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Haltern – Münster

Mönchengladbach – Krefeld – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Haltern – Münster RB 52: Dortmund - Hagen

Diese S-Bahnen fahren ohne Einschränkungen:

S 5: Dortmund – Hagen

Diese Linien sollen mit Einschränkungen verkehren:

RE 2: Die Züge fahren zwischen Münster und Osnabrück auf dem Regelweg. Es kommt zu Teilausfällen zwischen Münster und Düsseldorf.

Die Züge fahren zwischen Münster und Osnabrück auf dem Regelweg. Es kommt zu Teilausfällen zwischen Münster und Düsseldorf. RB 27: Die Züge von Köln nach Mönchengladbach verkehren stündlich. Die Züge von Köln nach Koblenz verehren im Zwei-Stunden-Takt.

Die Züge von Köln nach Mönchengladbach verkehren stündlich. Die Züge von Köln nach Koblenz verehren im Zwei-Stunden-Takt. RB 51: Die Züge verkehren im Zwei-Stunden-Takt.

Die Züge verkehren im Zwei-Stunden-Takt. RB 63: Die Züge verkehren stündlich.

Die Züge verkehren stündlich. RB 64: Die Züge verkehren stündlich.

Die Züge verkehren stündlich. S 1: Die Züge verkehren stündlich.

Die Züge verkehren stündlich. S 6: Die Züge verkehren stündlich.

Die Züge verkehren stündlich. S 11: Die Züge verkehren stündlich.

Die Züge verkehren stündlich. S 12: Die Züge verkehren stündlich.

Die Züge verkehren stündlich. S 19: Die Züge verkehren stündlich.

Für einige wegfallende Verbindungen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, darunter für die Strecke zwischen Dorsten und Dortmund (RB 43), zwischen Dortmund und Schwerte (RB53), zwischen Menden und Unna (RB 54) sowie zwischen Fröndenberg und Dortmund (RB 57).

Ersatzfahrpläne und weitere Informationen hat die Deutsche Bahn hier veröffentlicht. Zudem wurde eine kostenfreie Sonderhotline geschaltet, die Reisende unter 08000 996633 erreichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region