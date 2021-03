Bau- und Gartenmärkte in NRW: Das können Kunden jetzt kaufen

Gartenmärkte in NRW dürfen seit dem 22. Februar wieder mehr Pflanzen an Privatkunden verkaufen.

An Rhein und Ruhr Noch immer gelten im Einzelhandel strenge Corona-Regeln. NRW lockert jedoch langsam seine Maßnahmen - auch für Bau- und Gartenmärkte.

Nordrhein-Westfalen lockert seine Corona-Maßnahmen – wenn auch nur in sehr kleinen Schritten. Auch Gartencenter und Baumärkte dürfen teilweise wieder für Privatkunden öffnen. Beim angebotenen Sortiment gibt es zwischen den Bundesländern jedoch Unterschiede. Welche Regeln gelten in NRW? Die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Seit Mitte Dezember können Privatkunden in Nordrhein-Westfalen Schnittblumen und schnell verderbliche Topfpflanzen kaufen. Am 22. Februar kam eine weitere Lockerung hinzu: Gartencenter und Baumärkte dürfen seitdem auch Gemüsepflanzen und Saatgut anbieten. Dazu zählen Samen, Blumenzwiebeln und unmittelbares Zubehör – zum Beispiel Übertöpfe.

Bund-Länder-Treffen: Neue Lockerungen am Mittwoch?

Alle weiteren Waren in Bau- und Gartenmärkten können nur von Gewerbetreibenden, Handwerkern und Land- und Forstwirten eingekauft werden. Während Hobbygärtner also wieder mit der Arbeit im heimischen Garten beginnen können, müssen Renovierungs- und Malerarbeiten zunächst pausieren – oder die Materialien per „Click and Collect“ bestellt und abgeholt werden.

Die Corona-Maßnahmen gelten bis zum 7. März. Ob es danach weitere Lockerungen gibt, wird im Laufe der Woche entschieden. Am Mittwoch steht das nächste Bund-Länder-Treffen an.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!