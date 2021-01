Corona-Schnelltest ist für Rückkehrer Pflicht am Flughafen

Dortmund Mit dem Flieger zurück aus einem Corona-Risikogebiet? So werden Reisende derzeit an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen kontrolliert.

Dortmund. Schlange kann man das nicht nennen, was sich da im Morgengrauen in der Ankunftshalle des Dortmunder Flughafens gebildet hat. Ein halbes Dutzend Menschen mit Taschen, Koffern und viel Abstand zueinander steht in einer Reihe und wartet auf einen Corona-Schnelltest. Nach ein paar Minuten ist alles erledigt. Noch. „Gleich wird es voller“, wissen die beiden Männer vom Sicherheitspersonal, die direkt am Gate stehen und den Ankommenden den Weg weisen.

Gleich schweben sie nämlich ein, die Flieger aus Danzig, Sofia, Tirana und Skopje – alle innerhalb einer Viertelstunde und voll mit Passagieren, die die Feiertage in der Heimat verbracht haben. Als sie abhoben vom „Tor zum Osten“, wie der Dortmunder Flughafen gerne genannt wird, da gab es Gedränge in der Abflughalle und Sorgen bei den Daheimgebliebenen. „Was soll das nur werden, wenn die alle wieder kommen?“

Neue Verordnung ist seit Ende Dezember in Kraft

Denn was es damals nicht gab in NRW war eine Corona-Einreiseverordnung. Niemand musste einen negativen Test vorweisen, keiner in Quarantäne. Ende Dezember aber reagierte die Landesregierung und setzte eine neue Einreiseverordnung in Kraft. Und anders als im Sommer 2020 scheint sie – zumindest im Flugverkehr - auch etwas zu bringen.

Kurz nach neun Uhr ist es und langsam wird aus der Reihe vor dem Testcenter dann doch eine Schlange. Wer keinen negativen Test im Gepäck hat, muss sich einreihen. Und die meisten haben keinen – sei es, weil es in der Heimat rund um die Feiertage kaum Testmöglichkeiten gab, sei es, weil der Test dort viel teurer ist als in Deutschland, wo er am Dortmunder Flughafen 39,90 Euro kostet. „Im Schnitt testen wir rund 1700 Fluggäste am Tag“, sagt ein Sprecher der Firma Medicare, die das Center im Auftrag des Flughafens gebaut hat.

"Es hat bisher keine Schwierigkeiten gegeben"

Nur wenige der Passagiere, die aus dem Zollbereich strömen, biegen direkt zum Ausgang ab. Doch dort stehen die Männer von der Security und breiten die Arne aus. „Stop“, sagen sie freundlich aber bestimmt und bitten die Ankömmlinge zurück in die Halle. Denn der Test ist keine Wahl- sondern eine Pflichtveranstaltung. Hat ein Flughafen ein Testzentrum eingerichtet, muss er sofort vor Ort gemacht werden und nicht irgendwo und irgendwann in den nächsten 24 Stunden. „Das kann man sich in diesen Fällen nicht aussuchen“, bestätigt der Gelsenkirchener Rechtanwalt Arndt Kempgens.

„Das wussten wir nicht“, sagt ein älteres Ehepaar, zurück aus Mazedonien. „Das wissen viele nicht“, bestätigt ein Flughafenmitarbeiter. Aber wenn sie es erfahren, finden fast alle die Regelung gut. „Es hat bisher keine Schwierigkeiten gegeben“, zieht Flughafensprecherin Davina Ungruhe eine Bilanz der ersten Tage. Warum auch.? „Dann hat man wenigstens seine Ruhe und muss morgen nicht wieder los“, sagt eine albanische Ärztin, gerade zurück aus Tirana, und spricht von „einem guten Gefühl für den Augenblick“. „Natürlich nur, wenn der Test negativ ist.“ In den meisten Fällen ist er das. Im Schnitt, so Medicare, seien zwei von 1000 positiv.

Am längsten dauert die Aufnahme der Personalien

Bevor es zum Abstrich geht, werden an über 20 Schaltern noch einmal die Personalien aufgenommen. „Das dauert am längsten“, sagt der Medicare-Sprecher. Der Test selbst, den Mitarbeiter im Vollschutz in einer von acht Kabinen vornehmen, ist dagegen in wenigen Sekunden erledigt. 15 bis 20 Minuten später bekommen die Getesteten das Ergebnis auf ihr Handy geschickt.

Ist es positiv, müssen die Betroffenen zusätzlich einen PCR-Test machen. Das sollten sie auch tun, denn in diesem Fall übermittelt Medicare Daten und Ergebnis an die zuständigen Behörden. Das ermöglicht zielgerichtete Kontrollen, die bisher nicht möglich waren.

Zahl der Rückkehrer geht langsam zurück

Gut 25 Minuten hat die ganze Prozedur für ein junges Pärchen aus Hagen gedauert. „Ist okay“, finden sie. Zumindest besser als am Wochenende. Da mussten Reisende in Spitzenzeiten bis zu drei Stunden warten. Doch das dürfte eher die Ausnahme als die Regel werden. Die Zahl der Reisrückkehrer gehe von Tag zu Tag zurück, weiß man am Flughafen. „Dann werden“, ist Sprecherin Ungruhe überzeugt, „die Kapazitäten des Centers auf jeden Fall reichen.“