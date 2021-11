Aus den Niederlanden. Aufgrund steigender Infektionszahlen gehen die Niederlande in einen Teil-Lockdown. Während Ruttes Pressekonferenz kommt es zu Ausschreitungen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Niederlanden steigt seit Wochen massiv an.

in den Niederlanden steigt seit Wochen massiv an. Am Freitagabend hat Premier Mark Rutte bekannt gegeben, dass die Niederlande in einen Teil-Lockdown gehen.

Die Niederlande gehen angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen in einen Teil-Lockdown, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Das machte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitagabend bei einer Pressekonferenz in Den Haag bekannt. So wird bereits ab Samstag, 13. November, um 18 Uhr ein eingeschränkter Shutdown von zunächst drei Wochen beginnen.

Gaststätten und essenzielle Geschäfte wie Supermärkte oder Drogerien müssen dann ab 20 Uhr, nicht essenzielle Geschäfte und Dienstleistungen um 18 Uhr schließen. Auch die Abstandspflicht wird wieder eingeführt. Kinos und Theater dürfen mit einem Impfnachweis oder einem negativen Corona-Test weiter genutzt werden. Davon hatte das regierungsberatende Fachgremium Outbreak Management Team (OMT) laut Medienberichten vom Donnerstag eigentlich abgeraten.

Corona in den Niederlanden: Teil-Lockdown nach hohen Infektionszahlen

Die Regierung plant zudem, eine 2G-Regelung einzuführen. Der Start der Boosterimpfungen wird außerdem vom 6. Dezember auf den 19. November vorgezogen.

Rutte sprach von einem „harten Schlag für einige Wochen“. Zur Begründung führte er an: „Das Virus ist überall, im ganzen Land, in allen Branchen und allen Altersgruppen.“

Proteste und Ausschreitungen während der Pressekonferenz

Während Ruttes Pressekonferenz im Justizministerium versammelten sich Dutzende Menschen vor dem Gebäude, um gegen die Maßnahmen zu protestieren. Als sie Feuerwerkskörper zündeten und mit Steinen warfen, versuchte die Polizei, sie mit Wasserwerfern zu vertreiben. Ein AFP-Journalist berichtete von heftigen Zusammenstößen von rund 200 Demonstranten mit Bereitschaftspolizisten und der berittenen Polizei.

Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Nachbarland von NRW laut Daten der Johns Hopkins Universität bei 490. Am Donnerstag wurde der höchste Tageswert an Neuinfektionen seit Pandemiebeginn gemeldet. Auch die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich zu: Anfang der Woche hatten die fünf Kliniken in Limburg gemeldet, . Dieser Trend hatte sich bereits vor Wochen angekündigt. Mit den anstehenden Maßnahmen will die niederländische Regierung die Infektionen eindämmen und eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindern. (mh/ dpa)

