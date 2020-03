An Rhein und Ruhr Für mobile Pflegekräfte ist das Coronavirus ein hohes Risiko. Viele klagen über mangelnde Schutzausrüstung - und appellieren an die Ministerien.

Sie kümmern sich um das Wohl der Patienten, versorgen sie mit dem Nötigsten. Tagtäglich betreten sie unterschiedliche Wohnungen, kommen mit vielen Menschen in Kontakt. Für ambulante Pflegekräfte ist das Coronavirus eine besondere Herausforderung. Und die Schutzausrüstungen für das Personal werden knapp.

"Wenn wir im häuslichen Umfeld nicht sehr vorsichtig sind, werden wir das Virus nicht in den Griff kriegen, da wir da die meisten Menschen versorgen", erklärt Michael van Meerbeck. Als Caritas-Direktor in Wesel und Dinslaken ist er für rund 100 ambulante Pflegekräfte verantwortlich. Je nach Versorgung, betritt ein Mitarbeiter im Schnitt zehn bis 15 Wohnungen pro Tag. Das Virus stelle das Team vor Probleme. Atemmasken gibt es nicht mehr. "Wir können unsere Mitarbeiter nicht mehr schützen", klagt van Meerbeck. Und: "Wir haben nicht mit so einer Krise gerechnet. Wir haben für sowas kein Lager für Atemmasken und Desinfektionsmittel."

Caritas-Direktor: "Wir sind Partner im Spiel"

Seine Sorge, dass einer seiner Mitarbeiter sich infizieren könnte, ist groß. Dem möchte er früh- und rechtzeitig entgegenwirken. Mehrere Firmen für Schutzausrüstungen habe er bereits angeschrieben - "die meisten teilen mit, dass man sich mit der Anfrage an die Ministerien wenden soll", so van Meerbeck. Der Caritas-Direktor betont, dass die Hygiene seiner Mitarbeiter zwar gewährleistet sei, dennoch wendet er sich mit einem Apell an die zuständigen Ministerien: "Wir sind Partner im Spiel und brauchen Unterstützung. Man unterschätz die Massen von oft unterversorgten Menschen", erklärt er.

Aus Rücksicht auf die vielen Patienten haben die Schwestern bei der Caritas ihr Freizeitverhalten absolut verantwortungsvoll umgestellt, berichtet der Caritas-Leiter. "Es bringt ja auch nichts, wenn die Schwestern die Patienten nicht mehr versorgen können."

DRK Kleve: Stehen auf der Warteliste

Der Kreisverband Kleve-Geldern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) habe noch ausreichend Schutzkleidung, wie Vorsitzende Maria Anna Kaußen auf Anfrage bestätigt. "Je nach Fortschreiten der Pandemie wird sich das natürlich sehr schnell ändern", erklärt sie. Entsprechende Firmen habe sie zwar bereits für Nachschub kontaktiert, "dort stehen wir jedoch auf der Warteliste."

Rund 60 Pflegekräfte sind hier im Einsatz, der Schutz vor einer Erkrankung habe auch hier oberste Priorität: "Als Hilfsorganisation und Wohlfahrtsverband sind sehr viele Menschen davon abhängig, dass wir handlungsfähig bleiben", erklärt Kaußen.

Trägergesellschaft aus Kleve: Eigenes Logistikzentrum

Die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft aus Kleve fühlt sich umfangreich gewappnet. Vier Krankenhäuser, zahlreiche Pflegeeinrichtungen und Wohnanlagen für Senioren und die ambulante Pflege gehören zur Gesellschaft. "Unsere Trägergesellschaft betreibt im Kreis Kleve ein eigenes Logistikzentrum", erklärt Sprecher Christian Weßels auf Anfrage. "Damit stellen wir die Versorgung von Masken, Desinfektionsmitteln etc. aktuell sicher."

Auf Anfrage an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) NRW heißt es dort kurz und knapp: "Das MAGS prüft aktuell, wie wir die Pflege bei der Beschaffung von Schutzausrüstung unterstützen können."

Caritas-Direktor van Meerbeck hofft das Beste für die kommenden Tage und Wochen. "Diese Krise geht uns alle an", betont er. "Es geht hier nicht um Vorwürfe, sondern darum, die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema zu lenken. Wenn der ambulante Bereich noch mehr belastet wird, tun wir uns damit keinen Gefallen."