Der Gerichtsreporter – Spektakuläre Verbrechen aus NRW

True Crime aus NRW: In unserem Podcast „Der Gerichtsreporter“ rollt Stefan Wette erschütternde Kriminalfälle aus der Region noch einmal neu auf.

Wer war der Kirmesmörder aus Essen? Was trieb den sogenannten Vampir von Düsseldorf an? Wieso entführten ein Rechtsanwalt und sein Mandant den Aldi-Gründer Theo Albrecht? All das passierte hier in der Region, bei uns um die Ecke. In dem Verbrechen-Podcast „Der Gerichtsreporter“ rollt der ,echte‘ Gerichtsreporter Stefan Wette gemeinsam mit Moderatorin Brinja Bormann die spannendsten Kriminalfälle noch einmal neu auf.

Alle zwei Wochen gibt es montags eine neue Folge von „Der Gerichtsreporter“. Ihr findet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel:

Dort könnt ihr ihn kostenlos abonnieren oder ihn online auf der-gerichtsreporter.de im Stream anhören.