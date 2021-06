Essen. Der Eichenprozessionsspinner kann Hautreizungen oder Atemprobleme hervorrufen. Was macht die Raupe gefährlich und wie sollte man sich verhalten?

Vom Eichenprozessionsspinner sind immer wieder Grünflächen in den Städten befallen. Experten warnen schon lange vor der giftigen Raupe. Kommt man mit ihren Brennhärchen in Berührung, kann das allergische Reaktionen, Juckreiz oder Atemprobleme auslösen. Waren in der Vergangenheit vor allem freistehende Eichen befallen, sind die Raupen des Nachtfalters mitunter auch in lichten Wäldern zu finden.

Nachts wandern tausende kleine Raupen in Prozessionen die Stämme der Eichen nach oben. Dort bauen sie dann ihre Nester und fressen die Blätter der Eiche ab. Was kann man tun, wenn man ihr begegnet? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie sehen die Raupen des Eichenprozessionsspinners aus?

Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners. Gut zu erkennen: die weißen Härchen, die Haut, Augen und Atemwege reizen. Foto: dpa

Nach dem Schlüpfen sind die Raupen zunächst gelblich-braun gefärbt, später eher gelb-schwarz. Sie werden vier bis fünf Zentimeter groß und bilden überall an ihrem Körper weiße Härchen (siehe Bild). Zum Schutz spinnen sie ihre Prozession, daher auch der Name, mit vielen Fäden ein, sodass sie für Vögel nicht als Raupen zu erkennen sind. In der Baumkrone angekommen, bauen sie ihre Nester und fressen die Blätter ab.

Verwechselt würden Eichenprozessionsspinner oft mit der ungefährlichen Gespinnstmotte, die zum Schutz ihrer Nachkommen ganze Baumgruppen einspinnen können. Seine Eichen prophylaktisch vor den Raupen schützen, könne man übrigens nicht.

Wo können die Eichenprozessionsspinner auftreten?

Eine vom Eichenprozessionsspinner befallene Eiche. Foto: Joachim Kleine-Büning

In der Regel findet man die Raupen auf Eichen. „Dort sind dann, in fünf bis elf Metern Höhe, Nester, die aussehen, wie von Spinnennetzen überzogen. Die Nester sind meistens so groß wie zwei Handflächen", erklärt Christoph Beemelmans, Forstwirt beim Regionalverband Ruhr. Die kalte und feuchte Witterung der vergangenen Monate hat jedoch in diesem Jahr dazu geführt, dass der Befall in diesem Jahr geringer ausfällt.

Was macht die Eichenprozessionsspinner so gefährlich?

Gefährlich sind die sogenannten Brennhaare. Denn: Geraten diese Härchen an die Haut, in die Augen oder in die Atemwege, verursachen sie Juckreiz, Bindehautentzündungen oder sogar Atembeschwerden. Besonders gefährdet sind Allergiker. Viele bekommen gar nicht mit, dass sie mit den Härchen in Berührung gekommen sind, weil sie vom Wind über hunderte Meter durch die Luft geweht werden können.

Was sollte man tun, wenn man eine befallene Eiche entdeckt?

Zunächst sollte man abschätzen, welche Gefahr von dem Baum ausgehen könnte. Denn man sollte nicht jeder Eiche hinterhersprühen. Liegt der Befall in öffentlichen Parks, in bebauten Gebieten, in der Nähe von Kitas, Schulen oder direkt an einer Sitzecke, sollte man das Ordnungsamt darüber informieren. In eher ländlichen Gebieten ist der Wald- oder Grundstücksbesitzer selbst dafür zuständig. Sollte noch unklar sein, ob es sich um einen Eichenprozessionsspinner handelt, könne man den Baum auch zunächst nur beobachten, denn Grund zur Panik seien die Raupen nicht.

Wo kommt der Eichenprozessionsspinner her?

Wird oft mit dem Eichenprozessionsspinner verwechselt: So sehen die Nester der Gespinstmotte aus. Ihre Fäden sind viel weiträumiger gesponnen. Foto: dpa

Ursprünglich kommen die Eichenprozessionsspinner aus dem Süden Europas, zum Beispiel aus Italien. Beemelmans erklärt, dass die Raupen auf der Durchreise nach Norden sind und sich zwei bis sechs Jahre an einem Standort aufhalten, bevor sie weiterziehen. Die Leute seien aufmerksamer geworden, was das Thema betrifft.

Wie sieht die Lage in der Region aus?

Der Eichenprozessionsspinner ist in Gelsenkirchen aktuell noch nicht so verbreitet wie zuletzt. Das könnte sich aber schnell ändern.

aktuell noch nicht so verbreitet wie zuletzt. Das könnte sich aber schnell ändern. In Gladbeck behandelt eine Spezialfirma im Auftrag der Stadt Bäume mit einem biologischen Wirkstoff gegen Schädlinge.

behandelt eine Spezialfirma im Auftrag der Stadt Bäume mit einem biologischen Wirkstoff gegen Schädlinge. In Menden haben Mitarbeiter des Stadtforsts mehr als 30 Nester in Bäumen auf städtischen Flächen entdeckt, Spielplätze mussten gesperrt werden.

In Düsseldorf besprüht das Gartenamt derzeit vorbeugend rund zehn Prozent der insgesamt etwa 7500 Eichen in der Landeshauptstadt mit einem Biozid. Dabei konzentrierten sich die Mitarbeiter auf Bäume, die in der Nähe von Spielplätzen, Schulhöfen und Kindergärten oder an Hauptwegen auf Friedhöfen und stark frequentierten Straßen stehen, wie die Stadt mitteilte.

In Dortmund können Bürger Nester der Eichenprozessionsspinners über eine Hotline und erstmals auch über ein Internet-Portal dem Grünflächenamt melden. Die Nester werden dann durch Absaugen beseitigt, erklärte die Stadt. In Grünanlagen, Parks, Friedhöfen und Wäldern werden Warnschilder aufgestellt, sobald ein Befall festgestellt wird.

Auch Mitarbeiter von Straßen.NRW gehen mit Absaugen und Bioziden gegen die Raupen vor. Für das Besprühen von Bäumen würden vereinzelt auch Hubschrauber eingesetzt, teilte der Landesbetrieb mit. Bereits im vergangenen Frühling waren entlang von Straßen im westlichen Ruhrgebiet Meisen-Nistkästen aufgehangen worden. Als natürliche Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners könnten die Vögel in den frühen Entwicklungsstadien der Raupe den Befall deutlich verringern, hieß es.

