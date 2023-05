Stephan Hermsen erfüllt sich in diesen Wochen einen Jugendtraum. Er ist für zwei Monate auf Europas Schienen unterwegs. Einmal in der Woche schickt er eine Postkarte von unterwegs. Heute gibt es Post aus England. Alle Folgen zum Nachlesen unter: www.nrz.de/interrail

Interrail Europa-Tour mit Interrail: In England auf den Hund gekommen

Im Zug durch Europa – unser Autor fährt zwei Monate mit dem Interrail-Ticket. In England hat er gelernt, dass auch Tiere Denkmäler verdienen.

Seit ich mit dem Zug in Großbritannien unterwegs bin, habe ich Hoffnung für die . Alle Züge waren pünktlich und sauber in einem Bahnsystem, das als runtergerockt und pannenanfällig gilt. Die Briten machen offenbar doch manches richtig – auch bei Denkmälern.

Eines steht neben dem Bahnhof von Garsdale: Es zeigt Ruswarp, einen Hund. Da eine freundliche Dame im Zug Broschüren über die Geschichte der Bahnstrecke durch die menschen- und baumlosen Yorkshire Dales verteilt, weiß ich bald auch, warum.

Die Strecke von Settle nach Carlisle stand in den 80ern vor der Stilllegung. Zehntausende unterschrieben dagegen – einer gab seinen Pfotenabdruck: Ruswarp. Sein Votum wurde gezählt, schließlich, so das Argument, werde für ihn ein Fahrpreis erhoben, wenn er sein Herrchen begleitete. Die Strecke blieb erhalten, Ruswarp und Herrchen machten sich erleichtert auf eine Winterwanderung – und verschwanden.

Erst nach Wochen wurden Herrchens sterblichen Überreste gefunden. Neben ihm in einsamster Gegend harrte ein völlig abgemagerter Hund aus, so geschwächt, dass man ihn tragen musste: Ruswarp, treu bis über den Tod hinaus, hatte er ausgeharrt. Der Hund überlebte – lange genug, um der Beerdigung beizuwohnen. Und heute wacht er als Denkmal über seine Bahnstrecke in den Yorkshire Dales.

