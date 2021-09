Auf welchen Wochentag fällt im kommenden Jahr Heiligabend? Hier gibt es einen Überblick über alle Feiertage in NRW 2022.

Urlaubsplanung Feiertage in NRW 2022: So liegen Ostern und Weihnachten

Essen. Auf welchen Wochentag fällt 2022 Heiligabend? Wann bieten sich Brückentage an? Hier gibt es einen Überblick über alle Feiertage in NRW.

An welchem Wochenende wird das Osterfest gefeiert? Auf welchen Wochentag fällt Silvester? Hier gibt es den Überblick über die Feiertage im Jahr 2022 in Nordrhein-Westfalen, inklusive muslimischer und jüdischer Festtage – damit Sie Brückentage bei der Urlaubsplanung clever nutzen können.

Gesetzliche und christliche Feiertage in NRW 2022

Neujahr: 1. Januar 2022 (Samstag)

Karfreitag: 15. April 2022

Ostersonntag: 17. April 2022

Ostermontag: 18. April 2022

Tag der Arbeit: 1. Mai (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26. Mai 2022 (Donnerstag)

Pfingstsonntag: 5. Juni 2022

Fronleichnam: 16. Juni 2022 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 3. Oktober (Montag)

Heiligabend: 24. Dezember (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25. Dezember (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember (Montag)

Der 1. Mai liegt auf einem Sonntag. Das ist etwas ärgerlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie hätten am Tag der Arbeit unter der Woche frei bekommen.

Auch Weihnachten fällt auf ein Wochenende. Heiligabend ist an einem Samstag, die beiden Weihnachtsfeiertage dementsprechend an einem Sonntag und Montag. Ebenfalls feiern wir an einem Samstag ins Jahr 2023 hinein.

Rosenmontag (28. Februar 2022) hingegen ist kein gesetzlicher Feiertag. Wer einen Karnevalsumzug besuchen möchte, muss sich Urlaub nehmen.

Muslimische Feiertage 2022

Ramadan: 2. April bis 2. Mai

Zuckerfest: 2. bis 4. Mai 2022 (Montag bis Mittwoch)

Opferfest 9. bis 12. Juli 2022 (Samstag bis Dienstag)

Muslime feiern das Zuckerfest im Anschluss an den Fastenmonat Ramadan im kommenden Jahr von Montag bis Mittwoch (2. bis 4. Mai 2022), das Opferfest vom Samstag bis Dienstag (9. bis 12. Juli 2022).

Jüdische Feiertage 2022

Jom Kipur: 5. Oktober 2022 (Mittwoch)

Chanukka: 19. Dezember bis 26. Dezember (Montag bis Sonntag)

Jom Kipur, der höchste jüdische Festtag, der auch als Versöhnungstag bekannt ist, liegt auf einem Mittwoch (5. Oktober) und fällt damit in die Herbstferien 2022. Das Lichterfest (Chanukka) wird vom 19. bis zum 26 Dezember 2022 gefeiert.

Hier finden Sie eine Übersicht über die nordrhein-westfälischen Schulferien in 2022.

Wie viele Urlaubstage stehen einem Arbeitnehmer eigentlich zu? Wir beantworten wichtige Fragen zum Thema Urlaub:

Wie viele Tage Urlaub stehen mir im Jahr zu?

Allen angestellten Personen stehen im Jahr mindestens 24 Werktage gesetzlicher Urlaub zu. Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. Für den vollen Anspruch muss die Person mindestens sechs Monate in dem Unternehmen angestellt sein.

Muss der Arbeitgeber meinen Urlaubswunsch genehmigen?

Der Arbeitgeber muss bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs grundsätzlich die Wünsche der Arbeitnehmer berücksichtigen. Ausnahme: Wenn dringende betriebliche Belange oder die Urlaubswünsche anderer Arbeitsnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, dagegen sprechen.

Darf ich Resturlaubstage mit ins neue Jahr nehmen?

Im Bundesurlaubsgesetz heißt es dazu: „Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen.“ In dem Fall muss der Urlaub bis zum 31. März genommen werden.

Was ist, wenn ich während des Urlaubs krank werde?

Die durch Krankheit nicht zur Erholung genutzten Urlaubstage werden nicht vom Jahreskontingent abgezogen. Dafür braucht die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer jedoch ein ärztliches Attest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region