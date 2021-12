Funke-Spendenaktion ist erfolgreich - und noch nicht vorbei

An Rhein und Ruhr. Die NRW-Titel der Funkemediengruppe sammelten mehr als 8,9 Millionen Euro für die Opfer der Flutkatastrophe und unterstützen damit Hilfsprojekte.

Ein Weihnachtsessen, am Tisch die ganze Familie und im Hintergrund der geschmückte Weihnachtsbaum: Diese Idylle bleibt für die meisten Opfer der Flutkatastrophe in diesem Jahr aus. Umso bedeutsamer sind daher die zahlreichen Spendenaktionen, die es, gerade in der Weihnachtszeit, gegeben hat. Auch die NRW-Zeitungstitel der Funke Mediengruppe haben sich in Kooperation mit der Caritas mit einer Spendensammlung beteiligt - und über 8,922 Millionen Euro eingenommen.

Caritas sammelt 45 Millionen Euro durch Spenden ein

Das bedeutet mehr als 25.000 Einzelspenden – von einer kleinen Summe bis hin zu Spenden von 15.000 Euro. Diese fließen an die Caritas, die das Geld je nach Bedarf auf verschiedene Hilfsprojekte verteilt.

Insgesamt erhielt die Caritas international über 45 Millionen Euro an Spenden. 29 Millionen stammen dabei vom Aktionsbündnis, 16 Millionen aus direkten Spenden an Caritas international. Zwei Millionen Euro an Soforthilfe wurden betroffenen Regionen ausgezahlt. Mittlerweile gingen weitere 15 Millionen an die vier betroffenen Diözesan-Caritasverbände (DiCV) Essen, Trier, Aachen und Paderborn.

Essen erhielt 1,5 Millionen Euro, davon waren zum Beispiel 320.000 Euro Haushaltsbeihilfen und 457.000 Euro Wiederaufbauhilfen in Bezug auf Wohnraum und Sozialeinrichtungen. 250.000 Euro gingen an Sonderprogramme, wie Mutter-Kind-Kuren. 356.000 Euro flossen in die Personalkosten für Sozialarbeiter, Fluthilfekoordinatoren und baufachliche Berater.

20 Millionen Euro für den Wiederaufbau

Für die Wiederaufbauhilfe sind 20 Millionen Euro vorgesehen, die die größten Einzelsummen beinhalten wird. Diese Gelder sollen nachrangig nach Versicherungs- und staatlichen Leistungen ausbezahlt werden. Rund vier Millionen Euro sind als Reserve für Härtefälle und zum Nachsteuern möglicher Hilfen vorgesehen.

Gleichwohl ist die Spendenaktion nicht zu Ende. Wer gerne helfen möchte, überweist weiterhin an die Caritas:

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

Verwendungszweck: Funke hilft - CY00899

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region