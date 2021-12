Grönemeyer fordert: Bruttolohn = netto für Pflegekräfte

Essen. Statt Impfpflicht zwei Jahre Brutto als Netto - um den Solidaritätsgedanken zu stärken. Zudem sei mehr gesundheitliche Allgemeinbildung nötig.

Das ist mal ein origineller Ansatz im Kampf gegen die Pandemie: Statt einer Impfpflicht schlägt der Arzt und Buchautor Professor Dietrich Grönemeyer für Pflegekräfte „Brutto als Netto für zwei Jahre“ vor. Der Staat sollte „auf Steuern verzichten“, um das in der Corona-Pandemie stark belastete Pflegepersonal zu motivieren, sagt Grönemeyer in unserem Corona-Talk „19 – die Chefvisite“.

„Aufklärung statt Pflichten“ lautet sein Motto, um „Solidarität zu schaffen“. Dazu sei auch mehr gesundheitliche Bildung schon in den Schulen nötig: Den Kindern müssten Grundkenntnisse über die Funktion des Körpers, Krankheiten und auch Selbstverantwortung vermittelt werden, so der Mediziner. Dann wäre aus seiner Sicht auch die Ratlosigkeit um eine Impfung von Kindern ab fünf Jahren nicht so groß wie derzeit. Eltern sollten vor einer Impfung unbedingt das Gespräch mit dem Kinderarzt suchen.

Im Videocast „19 – die Chefvisite“ gibt der Chef der Uniklinik Essen, Professor Jochen A. Werner, zusammen mit Publizist Jens de Buhr und wechselnden Gästen von Montag bis Freitag Orientierung bei den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUP-magazin.de!

Essener Forscher: Doppelimpfung schützt kaum vor Omikron Essener Forscher: Doppelimpfung schützt kaum vor Omikron

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region