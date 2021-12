Gysi: Bei Impfpflicht droht Verweigerern sogar Gefängnis

Der prominente Linken-Politiker schlägt vor: Besser 50 Euro Bonus bei Impfung. Corona-Demonstranten „stellen sich gegen den Staat an sich“.

Bei Einführung einer Impfpflicht könnten nach Einschätzung des Linken-Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi möglicherweise sogar „Gefängnisstrafen drohen“. Das sei die Konsequenz, wenn für den Fall von Verstößen ein Bußgeld eingeführt wird und dieses "Geld nicht eingetrieben werden kann", sagt der Rechtsanwalt in unserem Videotalk „19 – die Chefvisite“.

Er selbst plädiere aber dafür, lieber Anreize für eine Impfung zu schaffen, zum Beispiel 50 Euro, die auch rückwirkend gezahlt würden. „Boni sind mir lieber als Mali“, so Gysi. In den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen erkennt der Linken-Politiker eine neue Qualität: Die Demonstranten stritten nicht für eine Sache, „sie stellen sich gegen den Staat an sich“ – ein „richtiges Problem“, warnt Gysi. Weil die Proteste vielfach über Social-Media-Kanäle wie Telegram organisiert und dort auch falsche Impfausweise angeboten würden, spricht er sich für eine schärfere Regulierung aus: „Der Rechtsrahmen muss angepasst werden.“

