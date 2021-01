„Hotel Mama“: 93 Prozent der 18-Jährigen wohnen bei Eltern

Die große Mehrheit der 18-Jährigen in NRW lebt noch bei den Eltern.

Düsseldorf. Obwohl sie volljährig sind, leben die meisten 18-Jährigen in NRW noch bei ihren Eltern. Der Anteil der jungen Frauen im "Hotel Mama" wächst.

„Hotel Mama“ steht bei den 18-Jährigen in Nordrhein-Westfalen hoch im Kurs: Rund 93 Prozent von ihnen wohnten 2019 noch zu Hause bei den Eltern, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitgeteilt hat. Bis zum 25. Lebensjahr leeren sich die meisten Kinderzimmer: In diesem Alter wohnt nur noch jeder dritte Sohn und jede fünfte Tochter daheim.

Traditionell sind die jungen Männer dabei eher „Nesthocker“ im Vergleich zu den jungen Frauen. Der Unterschied wird aber kleiner: Seit dem Jahr 2015 ist der Anteil junger Männer zwischen 18 und 25 Jahren, die im elterlichen Haushalt leben, von 64,9 Prozent auf 63,5 Prozent zurückgegangen. Bei jungen Frauen erhöhte er sich im gleichen Zeitraum leicht von 52,7 auf 52,8 Prozent. (dpa)