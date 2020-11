Ministerium: 19 Gefährder aus Syrien halten sich in NRW auf

An Rhein und Ruhr. Abschiebungen ins Kriegsland sind derzeit nicht möglich und keine Einbahnstraße: In Syrien halten sich Dutzende Gefährder aus NRW auf.

Derzeit halten sich in Nordrhein-Westfalen 19 islamistische Gefährder auf, die einen syrischen Pass haben. Das berichtet das Landesinnenministerium auf Anfrage der NRZ. Ob und unter welchen Voraussetzungen diese Menschen in das Kriegsland abgeschoben werden können, soll wie berichtet in einem von der Landesregierung beauftragten Gutachten ausgelotet werden.

Die Abschiebung von Gefährdern auch in Hochrisiko-Länder hatten zuletzt mehrere Unions-Innenminister gefordert. Auch der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Gregor Golland, drängt auf die Abschiebung der Gefährder. Nötigenfalls müsse mit dem international geächteten syrischen Regime kommunizieren: „Man muss mit staatlichen Strukturen sprechen. Das ist ja auch beispielsweise in Afghanistan möglich. Das Auswärtige Amt muss endlich den politischen Willen zeigen, auch nach Syrien abschieben zu können“, sagte Golland der NRZ.

Türkei will sechs Islamisten aus NRW nach Deutschland abschieben

Jedoch werden Abschiebungen keine Einbahnstraße sein: Im Kriegsland Syrien, im Irak und in der Türkei auch zahlreiche Menschen aus NRW in Haft oder in Gewahrsam, die sich der Terrororganisation IS oder anderen islamistischen Gruppierungen angeschlossen haben. Nach Erkenntnissen des Landesinnenministeriums sind das rund 50 Personen.

Die Türkei hat bereits angekündigt, kurzfristig sechs dieser Männer und Frauen nach Deutschland zurückzuführen. In diesem Fall müssten Bund und Länder „zügig die erforderlichen Maßnahmen zum Umgang mit den betroffenen Personen abstimmen“, so eine Sprecherin des Ministeriums.

Konkret heißt das: Wenn möglich werden Strafverfahren eingeleitet und die Rückkehrer in Untersuchungshaft genommen, zudem werden „gefahrenabwehrende Maßnahmen“ initiiert. Außerdem soll ein „zentraler Rückkehrkoordinator“ mögliche Deradikalisierungsmaßnahmen in den Blick nehmen. Insgesamt halten sich nach Erkenntnissen des Ministeriums 110 Islamisten aus NRW in Syrien, im Irak oder der Türkei auf.

110 Islamisten aus NRW im Irak, in Syrien und in der Türkei

„Von möglichen Rückkehrern geht in vielen Fällen eine erhebliche Gefahr aus, weil sie an Waffen ausgebildet und kampferfahren sind, weil sie die gewaltbereite dschihadistische Ideologie verinnerlicht haben und weil sie unsere Lebensweise zutiefst verachten“, so die Ministeriumssprecherin. Die syrischen Kurden drängen nicht von ungefähr seit geraumer Zeit vergeblich darauf, dass deutsche Gefährder von Deutschland zurück übernommen werden. „Wenn die einen deutschen Pass haben, dann können wir die Rücknahme leider nicht verweigern“, so Gregor Golland.