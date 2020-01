85-Jähriger bewahrt jahrelang eine Handgranate zu Hause auf

In Mönchengladbach hat ein Senior die Polizei um Hilfe gebeten. Die Polizei macht bei dem Mann zu Hause eine gefährliche Entdeckung.

Mönchengladbach. Weil er Einbrecher fürchtete, ging ein 85-Jähriger zur Polizei. Bei ihm zu Hause fand die Polizei keine Einbrecher, sondern etwas anderes.

Ein 85-jähriger Mann wandte sich am Montag Hilfe suchend an die Polizei. Er befürchte einen Einbruch in seine Wohnung.

Vor Ort konnten die Beamten den Mann zunächst beruhigen. Er erzählte er den Polizisten dann aber auch von einer vermeintlichen Handgranate, die er seit Jahren in Verwahrung habe.

Handgranate unbekannter Herkunft

Die Beamten sichteten den Gegenstand, sperrten den unmittelbaren Gefahrenbereich und riefen Experten des Landeskriminalamtes dazu. Tatsächlich handelte es sich um eine Handgranate bislang unbekannter Herkunft, die sicher in Verwahrung genommen wurde. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen. (red)