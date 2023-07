Eine Urlauberin aus NRW ist am Wilden Kaiser in Österreich tödlich verunglückt. (Archivbild)

Kletterunfall Absturz beim Klettern: Urlauberin aus NRW stirbt in Tirol

Tirol. Eine 55-Jährige aus Overath bei Köln ist beim Klettern in Tirol abgestürzt. Sie verletzte sich dabei tödlich und konnte nicht reanimiert werden.

Eine 55-jährige Kletterin aus Overath bei Köln ist am Wilden Kaiser in Österreich abgestürzt und tödlich verletzt worden. Ein 56 Jahre alter Österreicher hatte nach Angaben der Behörden am Dienstag gemeinsam mit Urlaubsgästen eine Tour im Klettergebiet Totenkirchl unternommen.

Beim Abstieg stürzte die 55-Jährige ab, wie die Polizei berichtete. Eine nachfolgende 60-jährige Deutsche entdeckte den leblosen Körper in einer Felsrinne.

Abgestürzte Urlauberin aus NRW: Unfallhergang zunächst unklar

Ersthelfer versuchten noch eine letztlich erfolglose Reanimation, wie es hieß. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Der Absturz ereignete sich im Gemeindegebiet von Kirchdorf. (dpa)

