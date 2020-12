Corona-Impfaktion Abzocke per Telefon - Polizei warnt vor Impfstoff-Betrügern

An Rhein und Ruhr. Betrüger bieten in NRW Impfstoffe gegen horrende Summen an. Polizei und Ärzteverbände warnen: Den Impfstoff gibt es nicht auf dem Markt.

Der Start der umfangreichen Corona-Impfaktion hat bereits die ersten Betrüger auf den Plan gerufen. Das Landeskriminalamt (LKA) und die Kreispolizeibehörden sowie die Kassenärztliche Vereinigungen warnen die Bevölkerung deswegen eindringlich davor, Anrufern Glauben zu schenken, die Impfstoffe oder eine Hochstufung in der Impfungs-Prioritätenliste anbieten.

Erste Betrugsversuche sind aus Bonn gemeldet worden. Dort erhielt eine 64-Jährige einen Anruf von einer Person, die sich als Mitarbeiter einer bekannten Impfstofffirma ausgab und ihr ein erstes Impfstoffpaket gegen die Zahlung von 6000 Euro anbot, wie die Bonner Polizei berichtet. Die Frau sei zum Schein auf das Angebot eingegangen und habe umgehend die Polizei informiert. Die Beamten hätten daraufhin einen 51-Jährigen festgenommen, der das Geld bei der Frau abholen wollte. In Bonn hat die Polizei bislang acht solcher Betrugsversuche registriert.

Das LKA rechnet mit weiteren Betrugsversuchen

Beim Landeskriminalamt ist man nicht überrascht. „Wir haben damit gerechnet, solche Täter stellen sich schnell auf neue Situationen ein“, so ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Beim LKA gehe man auch davon aus, dass es auch im Internet Versuche geben werde, Impfstoffe anzubieten. „Man wird dann Vorkassen leisten müssen, aber nichts erhalten.“ Der LKA-Sprecher ruft die Bevölkerung deswegen auf: „Fallen Sie nicht auf solche Betrügereien herein.“ Bislang sei die Zahl der gemeldeten Fälle jedoch überschaubar.

Auch aus zahlreichen Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen kommt der nahezu gleichlautende Hinweis: Corona-Impfstoffe sind nicht auf dem freien Markt erhältlich. Wer mit solchen Betrugsversuchen konfrontiert wird, sollte umgehend die Polizei verständigen.

Impfzentren werden besonders geschützt

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) stellt klar, dass sie im Zuge der Terminvergabe für die Impfung niemanden anruft und auch niemanden mit Besuchen beauftragt oder Impfstoffe anbietet. Impfberechtigte würden in Kenntnis gesetzt, wann sie sich zur Terminvergabe an die noch nicht freigeschaltete Service-Hotline 11 6 11 7 wenden können. Diese Vergabe finde ausschließlich telefonisch statt, über die Post kämen dann zusätzliche Informationen.

Das Landesinnenministerium rechnet zudem damit, dass Impfzentren zum Ziel „aggressiver Corona-Leugner“ oder Krimineller werden könnten. Letztere könnten es auf Impfstoffe oder die IT-Ausstattung in den Einrichtungen absehen. Deswegen seien „Vorkehrungen für den Schutz und die Sicherheit der Impfzentren inklusive des Personals“ notwendig, so ein Sprecher des Ministeriums. Hierzu sei die Polizei in einem ständigen Austausch mit allen Sicherheitsbehörden.

Transportwege werden geheim gehalten

Grundsätzlich hätten die Kommunen vom Landesgesundheitsministerium den Auftrag bekommen, die Impfstoff-Lagerungsstätten und die Impfzentren zu schützen. Dies setzten die Kommunen durch den Einsatz privater Sicherheitsunternehmen oder mit eigenem Personal um. Die Polizei unterstütze bei der Sicherung durch regelmäßige Streifen und offene Präsenz. Die Wege, auf denen die Impfstoffe durch Nordrhein-Westfalen transportiert würden, unterlägen der Geheimhaltung, so das Innenministerium.