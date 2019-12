Advent, Advent, aber nicht nur ein Lichtlein brennt

Immer, wenn ich in der Adventszeit mit dem Auto auf die Siedlung gleich bei mir um die Ecke zufahre, freue ich mich schon auf gleich. Zunächst noch erstreckt sich links und rechts der Straße ein weites Feld, die dünne Straßenbeleuchtung kann der Dezembernacht nicht die Schwärze nehmen, dann aber hast du mit einem Schlag Sicht auf die breite Häuserfront am Horizont und wirst geblendet wie Polyphem, der Zyklop, um mal kräftig zu übertreiben. Nein, es ist schon beeindruckend, wie die Siedlung da im Licht steht, es scheint und strahlt, es blinkt und blinzelt, und all die Helligkeit hat wohl ein Zentrum, eine Sonne, ein Haus in der Mitte, die Wohnung auf Parterre, die Mutter der Weihnachtsbeleuchtung. Da muss ich hin, da schell ich an.

Peter Kappenstein ist 56, er ist Maler und Lackierer und nicht Elektriker, wie ich eigentlich dachte. Er bittet mich herein, wir kommen schnell ins Quatschen, auch weil wir beide beim Thema Weihnachtsbeleuchtung an denselben Film denken. Die Hollywood-Komödie „Schöne Bescherung“, in der Chevy Chase sein Blendwerk startet und damit die Stadt ins Dunkel reißt, bis im nahen Atomkraftwerk ein zweiter Reaktor ans Netz gehen muss. Oft kopiert die Szene, selten erreicht.

LED-Lichterketten machen sich in der Stromrechnung nicht bemerkbar

Von wie vielen Lichtlein sprechen wir eigentlich? Thomas wiegt den Kopf: „Also draußen sind es so etwa 15.000. Im Haus auch noch mal einige Hundert, aber hier drinnen ist meine Frau zuständig, da weiß ich nicht so.“ Gab es denn auch schon mal so einen Blackout wie im Film? „Ach was, das sind doch inzwischen alles LED-Lichterketten. Die brauchen nicht viel. Das macht sich auch bei der Stromrechnung nicht bemerkbar. Glaub ich.“

Rechts neben ihm wohnt seine Tochter mit ihrem Mann und dem kleinen Enkel. Die machen mit. „Es sind auch immer mehr Nachbarn dabei. Sieht man ja.“ Hat sich schon mal jemand beschwert? „Nö. Wir haben aber keine blinkenden Lichter, die können einen ja schon bekloppt machen.“ Wie kam es denn zu dieser lohenden Leidenschaft? „Zu Hause hatten wir als Kinder ganz normale Kerzen am Baum. Auch Wunderkerzen. Mein Vater fing dann aber schon an, als es die ersten Lichterketten gab. Und mein Bruder und ich machen das jetzt seit 30 Jahren. Jeder bei sich zu Hause. Drei Tage dauert bei mir der Aufbau. Obwohl ich alles komplett beschriftet habe und jede Kette nach Plänen verlege. Ist halt Arbeit. Und immer was Neues muss auch sein. Dieses Jahr habe ich ein beleuchtetes Schaukelpferd dazu geholt. Steht aber jetzt bei Mats im Zimmer, beim Enkel.“

Erst im Februar geht’s weiter auf der Bank

Wir setzen uns auf die elektrische Bank vor der Rentiergruppe. Gibt’s denn auch eine Schattenseite? „Nein. Oder doch. Die Feldmäuse. Und die Eichhörnchen. Die knabbern diesmal heftig an den Kabeln. 14 Stellen musste ich schon flicken. Weiß nicht, was denen da so schmeckt. Vielleicht mögen die das kribbelige Feeling.“ Er lacht. „Was soll’s?“ Wir stehen auf. Es fängt an zu nieseln. Kein Problem fürs Lichterkettenkarussell. Das dreht sich bis zum 6. Januar. Dann wird abgebaut. Bis zum nächsten Advent.

Gutes Stichwort: Die Geheimnisbank haben wir jetzt auch in den Keller gestellt. Winterpause. Im Februar geht’s weiter. Schöne Tage. Bis dann.