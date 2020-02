Archivbild. In den Karnevalshochburgen startet an diesem Donnerstag der Straßenkarneval.

Karneval Anschlag von Hanau: Weiberfastnacht in Köln mit Gedenkminute

Köln/Düsseldorf. In den Karnevalshochburgen startete der Straßenkarneval. Nach den tödlichen Schüssen in Hanau legt der Kölner Karneval eine Gedenkminute ein.

Die Narren stürzen sich in den Straßenkarneval. Doch die Anschläge von Hanau in der Nacht zu Donnerstag zeigen Wirkung: Nach den tödlichen Schüssen von Hanau mit elf Toten soll beim Empfang des Dreigestirns bei der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht werden. Das sagte eine Sprecher des Kölner Festkomitees der dpa am Donnerstagmorgen auf Anfrage.

Mit Weiberfastnacht beginnen an diesem Donnerstag um 11.11 Uhr die tollen Tage bis Aschermittwoch. Vielerorts übernehmen die Frauen die Macht in den Rathäusern, fordern Stadtschlüssel ein und schneiden Krawatten ab. „Weiberfastnacht ist für uns Frauen hier in Köln der höchste Feiertag“, sagte die Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval, Tanja Holthaus.

Die Polizeibehörden in den rheinischen Karnevalsmetropolen Düsseldorf und Köln sehen zunächst keine Auswirkungen der tödlichen Schüsse von Hanau auf die Sicherheitslage an Altweiber. Es gebe nach jetzigem Stand keine Bezüge nach NRW, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Morgen. Man verfolge die Entwicklungen in Hessen und habe die Lage im Blick. Ein Sprecher der Kölner Polizei ergänzte, dass die Sicherheitslage stetig überprüft und Maßnahmen der Lage angepasst würden.

Wetter wird mild aber wohl auch regnerisch

Wettermäßig wird’s nicht ganz so toll. Zwar müssen die Narren nicht frieren - es so um die elf Grad warm - aber es könnte auch Regen geben, vermutlich aber erst ab dem Abend, hieß es beim Deutschen Wetterdienst. Und vor allem wird es windig. Am Donnerstagabend drohen sogar Sturmböen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Insbesondere in Köln, wo an Weiberfastnacht immer viele hunderttausend Besucher erwartet werden, ist der Tag auch eine Herausforderung. Die Polizei trifft Vorsorge dafür, dass die tollen keine wilden Tage werden: Mehr als 1000 Beamte werden dort eingesetzt. (dpa)