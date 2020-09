Niederlande: Minister muss Geldbuße für Coronaverstoß zahlen

Aus den Niederlanden. Der niederländische Justizminister muss eine Geldstrafe von 390 Euro zahlen, weil er auf einer Hochzeit gegen die Corona-Regeln verstoßen hat.

In den Niederlanden ist der Justizminister wegen eines Verstoßes gegen seine eigenen Corona-Regeln belangt worden. „Die Staatsanwaltschaft verurteilt Minister Grapperhaus zu einer Geldstrafe von 390 Euro, weil er bei seiner Hochzeit am 22. August gegen die Regeln gegen das Coronavirus verstoßen hat“, erklärte die Behörde am Freitag. Auf Fotos war Ferdinand Grapperhaus dicht gedrängt mit Dutzenden Hochzeitsgästen zu sehen gewesen.

Der Justizminister hatte die seit Beginn der Pandemie geltenden Regeln zur sozialen Distanzierung stets verteidigt. Demnach sollen alle Menschen nach Möglichkeit 1,5 Meter Abstand zueinander halten. Entsprechend heftig fiel die Kritik aus, als die Hochzeitsfotos publik wurden. Grapperhaus entschuldigte sich öffentlich, lehnte einen Rücktritt jedoch ab.

Justizminister hatte Glaubwürdigkeit in den Niederlanden eingebüßt

Das Bußgeld für den „sichtbaren Verstoß“ gegen die Regeln zur sozialen Distanzierung müsse der „Glaubwürdigkeit“ der Anwendung der Maßnahmen dienen, deren „Aushängeschild“ der Minister sei, erklärte die Staatsanwaltschaft.

In den Niederlanden wurden nach offiziellen Angaben seit Beginn der Pandemie über 84.000 Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus verzeichnet. Mehr als 6000 Menschen starben. Zuletzt stiegen die Fallzahlen wieder deutlich an. Das Auswärtige Amt sprach am Mittwoch eine Reisewarnung für die Regionen Süd- und Nordholland mit Städten wie Amsterdam, Rotterdam und Den Haag aus. (AFP)