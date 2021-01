Eindhoven: Restaurant widersetzt sich gegen Corona-Regeln

Eindhoven Ein Grill-Restaurant im niederländischen Eindhoven hat trotz Lockdown Gäste empfangen und eine Verwarnung kassiert. Geht der Ungehorsam weiter?

„Fuck it – wij gaan open” – “Scheiß` drauf – wir werden öffnen“: Mit dieser derben Wortwahl kündigte ein Grill-Restaurant im niederländischen Eindhoven seinen Widerstand gegen die geltenden Corona-Regeln für die Gastronomie an. Wie niederländische Medien berichten, beließen es die Betreiber nicht bei markigen Worten und empfingen am vergangenen Wochenende Gäste – obwohl sich unsere Nachbarn wohl noch bis zum 8. Februar im strengen Lockdown befinden werden.

Seit dem 14. November ist die niederländische Gastronomie geschlossen, Unternehmer bangen um ihre Existenz oder sind bereits insolvent. Der Beitrag auf Facebook zeigt: Die beiden Gastronomen aus Eindhoven haben die Corona-Regeln – natürlich – ebenfalls gehörig satt. Der Schaden sei groß, sagen sie.

Eindhoven: Wirte machen Ernst und öffnen Restaurant

„Wir warten keine Sekunde länger auf hoffnungsvolle Nachrichten aus Den Haag“, heißt es in dem Beitrag. „Wir haben inzwischen gesehen, dass sie uns nicht helfen werden.“ Nahezu 3.000 Likes ernteten sie für ihre Ankündigung und auch vor Ort kamen Kunden ohne Masken ins Restaurant. „Keine Maske – kein Problem. Wir leben in Liebe, nicht in Angst“, stand in Kreidebuchstaben auf einer Tafel am Eingang.

Doch schon am Sonntagabend seien die Gäste bereits wieder aus dem Laden geschickt worden – noch bevor die Gemeinde einschreiten konnte, berichtet der Sender Omroep. Die Stadt habe den Imbiss inzwischen verwarnt. Bei weiteren Öffnungen droht eine langfristige Zwangsschließung.

Gastroszene will zusammen mit Geschäften wieder öffnen

Die Idee zum Widerstand der Wirte kam bereits Anfang Dezember auf. Doch die rund 65 regionalen Abteilungen des Verbandes Koninklijke Horeca Nederland (KHN), die ihren Ungehorsam angekündigt hatten, haben es sich inzwischen anders überlegt. Der KHN-Vorstand hatte sich im Dezember von der geplanten Aktion distanziert.

Niederländischen Medien zufolge wollen die Wirte rund um Wortführer und Cafébesitzer Johan de Vos aus Breda doch erst wieder aufmachen, wenn Geschäfte wieder öffnen dürfen. Auch, wenn das dann für Restaurants noch nicht erlaubt sein sollte. Die KHN fordert eine Gleichstellung mit den Geschäften, sodass die Gastroszene als einer der ersten Sektoren wieder öffnen dürfen solle, wie die Zeitung „Gelderlander“ schreibt.

Niederlande: Wann darf die Gastronomie wieder öffnen?

De Vos erklärt den Sinneswandel so: „Selbstverständlich erkennen wir auch die schwierige Situation in den niederländischen Krankenhäusern.“ Denn: „Wir sind nicht blind für die Realität“, sagte er der niederländischen Nachrichtenagentur ANP.

Doch was erstmal ins Rollen gekommen ist, scheint trotz de Vos vorläufigem Rückzieher nicht mehr ganz zu stoppen, wie der Fall Eindhoven zeigt. Noch ist unklar, ob die beiden Wirte weiterhin mit ihren Sprüchen Ernst machen und den Grill-Imbiss in Eindhoven trotz Verwarnung erneut öffnen werden.

Mehr Nachrichten aus den Niederlanden können Sie auf unserer Themenseite nachlesen.