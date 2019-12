Arnheim. Weihnachtsmärkte gibt es viele, ob in Deutschland oder den Niederlanden. Der Burger’s Zoo in Arnheim hat ein richtig buntes Fest vorbereitet.

Exotisch-buntes Fest im Burger’s Zoo in Arnheim

Pasar Malam – der exotische Name lässt schon vermuten, dass der Weihnachtsmarkt im Königlichen Burgers’ Zoo außergewöhnlich ist. Wenn seine Stände vom 21. bis 23. Dezember, vom 27. bis 30 Dezember und vom 2. bis 5. Januar öffnen, können die Besucher in Europas größtem überdachten Regenwald feilschen und schlemmen. Für das Rahmenprogramm sorgen Sänger und Tänzer aus dem malaiischen Archipel. Nach zehn Jahren findet der Basar in dieser Form zum letzten Mal statt.

Überall locken Stände zum verweilen und staunen. Foto: VidiPhoto / burger’s zoo

Von 12 bis 20 Uhr bieten dutzende Stände ihre Waren feil. Handgemachter Schmuck, Kleidung, Holzschnitzereien, tropische Früchte oder indonesische Gerichte: Wer über den Pasar Malam schlendert, kann gedanklich auf Reisen gehen. Neben der dichten Vegetation des anderthalb Hektar großen Regenwalds sorgen Gesangs- und Tanzeinlagen für die richtige Stimmung. Und auch das Bush Restaurant steht ganz im Zeichen des indonesischen Basar-Geschehnisses: Fans exotischer Gerichte kommen hier auf ihre Kosten.

Der Duft ferner Länder

Regulär schließt der Tierpark um 17 Uhr, doch die Hauptroute durch die Zoo-Bereiche Bush und Desert sowie der Indoor-Spielplatz Kids Jungle bleiben an den Markttagen bis 20 Uhr geöffnet. Ab 16 Uhr können die Besucher zudem einen Blick hinter die Kulissen werfen. Die Ställe der Giraffen, Zebras, Gnus und Wasserböcke dürfen besichtigt werden. Außerdem sind in der Aquarienlandschaft Ocean Bereiche geöffnet, die sonst nur den Tierpflegern vorbehalten sind. Tierpark-Guides versorgen die Besucher derweil an Infoständen mit Wissenswertem über die Tiere und ihre Lebensräume.

Öffnungszeiten und Preise: Der Markt findet vom 21. bis 23. Dezember, vom 27. bis 30 Dezember und vom 2. bis 5. Januar jeweils von 12 bis 20 Uhr statt. Auch am 26. Dezember öffnet der Pasar Malam– dann allerdings nur von 12 bis 17 Uhr. Ab 15 Uhr zahlen Besucher nur 10 Euro pro Person. Wer den ganzen Tag im Zoo verbringt, zahlt für den Basar keinen extra Eintritt.