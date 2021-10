Kurztrip nach Holland: Fünf Strände - nur drei Stunden Fahrt

Duisburg. Viele Menschen in NRW nutzen die Herbstferien für einen Ausflug in die Niederlande. Das sind fünf der schönsten Reiseziele für einen Tag am Meer.

Herbst an der niederländischen Nordseeküste: Meeresrauschen in den Ohren, Wind im Gesicht und Sand unter den Füßen. Ein Tag am Meer bedeutet Entspannung, Seele baumeln lassen, den Alltagstress hinter sich lassen - besonders in Zeiten von Corona. Die Küstenabschnitte der Niederlande sind von Nordrhein-Westfalen aus nur wenige Fahrtstunden entfernt und damit ideal geeignet für einen Kurztrip an den Strand - auch im Herbst.

Dann verlagert sich der Ausflug an den Strand zwar etwas schneller in eins der unzähligen Strandcafés, aber auch bei Koffie, Tee und Pannekoeken lässt es sich wunderbar an einem der schönen Strandabschnitte verweilen.

Vielleicht gibt es an der niederländischen Küste keine Palmen und auch kein türkis-glitzerndes Meer. Dafür aber endlos lange Strände, Dünen und dunkles Blau. Das sind fünf der beliebtesten Strände und Städte für einen spontanen Abstecher ans Meer - alle jeweils nur eine rund dreistündige Autofahrt vom Niederrhein entfernt:

1. Scheveningen (Entfernung von Duisburg: 227 km)

Von einem kleinen Fischerdorf hat sich Scheveningen zum beliebtesten Seebad der Niederlande entwickelt. Der Strand ist ideal für Sonnenanbeter und Freunde des Wassersports.

Am Küstenstreifen haben sich diverse Surf- und Segelschulen angesiedelt, in denen Urlauber Wellenreiten, Kitesurfen oder Katamaransegeln lernen können.

Nicht weit von Scheveningen entfernt und sogar mit der Straßenbahn erreichbar, ist das idyllische Städtchen Delft mit seinen Grachten und dem historischen Marktplatz. Noch mehr Kultur gibt es in der Stadt Den Haag, zu der Scheveningen gehört.

2. Bergen aan Zee (Entfernung von Duisburg: 256 km)

Der idyllische Strand in Bergen aan Zee. Foto: NBTC

Bergen Aan Zee ist einer der beliebtesten Bade-Orte an der Nordseeküste. Liebhaber unberührter Natur sollten eine Wander- oder Fahrradtour durch die Schoorlse Duinen, die höchsten und breitesten Dünen Hollands unternehmen.

Das Naturschutzgebiet ist mehr als 20 Kilometer lang und bis zu 2,5 Kilometer breit, umfasst also etwa 5.300 Hektar. Im Sommer gibt es Musikveranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen.

3. Oostkapelle (Entfernung von Duisburg: 266 km)

Der Strand von Oostkapelle ist für seine Sauberkeit bekannt. Foto: Sabine Bombosch / NRZ

Nicht weit entfernt vom deutlich bekannteren Domburg liegt das schöne Dörfchen Oostkapelle in Zeeland – nur rund 260 Kilometer von Duisburg entfernt. Hier ist nicht viel Trubel und es geht eher gemächlich zu.

Eine kleine Einkaufsstraße mit Restaurants und Fischbrötchen-Buden lädt zum Bummeln ein, es gibt mehrere Campingplätze und natürlich einen wunderbar breiten und sauberen Sandstrand. Und mehr braucht man auch nicht, um einen entspannten Tag am Meer zu erleben. Vor allem Familien fühlen sich hier pudelwohl.

4. Zandvoort (Entfernung von Duisburg: 227 km)

Gerade einmal 227 Kilometer entfernt von Duisburg liegt Zandvoort an der niederländischen Küste. Die „Perle am Meer“ ist von zwei herrlichen Naturgebieten umgeben: im Norden Zuid-Kennemerland, einer der 20 holländischen Nationalparks, und im Süden die Amsterdamse Waterleidingduinen, eines der größten Dünengebiete des Landes.

Wer es etwas rasanter mag, kann im „Circuitpark Zandvoort“ sein Können auf der Rennstrecke testen. Entspannen lässt es sich wunderbar am neun Kilometer langen weißen Strand von Zandvoort. Das Gütesiegel der Blauen Flagge zeigt an, dass der Strand barrierefrei, sauber und feinsandig ist.

5. Noordwijk (Entfernung von Duisburg: 238 km)

Der Sonnenuntergang in Noordwijk. Foto: Theodor Straberg

Noordwijk ist seit fast 200 Jahren ein international bekanntes Seebad und auch international bekannt als „Blumenbadeort Europas“. Neben den berühmten Tulpenfeldern bietet der Ort einen 13 Kilometer langen Sandstrand, lebendige Boulevards, einen alten Dorfkern und raue Dünen.

Richtig faulenzen lässt es sich im Strandpavillon Zuiderbad direkt am Meer. Vor 100 Jahren ließen sich reiche Urlauber von hier direkt an den Strand tragen. Heute gibt es neben dem Café noch die alten, weißen Umkleidekabinen und windgeschützte Sandflächen.

(Vor Ort gelten die aktuellen Corona-Regeln der Niederlande. Eine aktuelle Übersicht .)