Lass uns über Geld reden!

Venlo. Über Geld spricht man nicht? Doch! Das verrät der deutsche Dokumentarfilm „Talking Money“, der am Samstag in Venlo gezeigt wird.

Am Samstag, 14. Dezember, 19.15 Uhr, wird der deutsche Dokumentarfilm „Talking Money“ im Filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo in der Reihe „Kijken bij de Buren“ (Blick auf die Nachbarn) gezeigt. Bei diesem deutsch-niederländischen Kooperationsprojekt werden Filme aus den jeweiligen Nachbarregionen ausgetauscht.

Über Geld spricht man nicht? Doch! In 15 Begegnungen zwischen Bankmitarbeitern und ihren Kunden zeigt uns „Talking Money“ die faszinierende, amüsante und unsichtbare Kraft des Geldes. Der auf Niederländisch untertitelte Film führt uns in die Besprechungszimmer der Bank, von Benin bis Pakistan, von Bolivien bis in die Schweiz.

Das Plakat zum Film. Foto: verleih

„Talking Money“ thematisiert die Effekte der Finanzkrise. Sein Fokus liegt aber nicht auf den großen, internationalen Problemstellungen und Kontexten. Ihn interessiert viel mehr der soziale Aspekt des Geldes, die Dramaturgie von Beratungsgesprächen und die Frage des Vertrauens in Geldinstitute. Der deutsche Regisseur Sebastian Winkels enthüllt Beratungsgespräche als Machtspiele und zeigt, wie auf beiden Seiten des Schreibtisches getrickst wird.

Für „Talking Money“ drehte Winkels 15 Kundengespräche in Banken überall auf der Welt, von Pakistan über Bolivien bis zur Schweiz. Die deutschsprachige Doku ist Niederländisch untertitelt. Regisseur Sebastian Winkels steht zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Reservierungen: www.nieuwescene.nl/movies/1608/17/talking_money_kijken_bij_de_buren.

Weitere Infos: https://talkingmoney.de/