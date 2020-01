LocHal Tilburg: das beste Gebäude der Welt

Am 7. Dezember war für die Architekten der LocHal wohl schon vorzeitig Weihnachten und Happy new Year: An dem Tag wurde die Public Library Tilburg nämlich im Namen des Welt Architektur Festivals in Amsterdam mal eben zum „besten Gebäude der Welt 2019“ ausgezeichnet.

Die völlig verdientermaßen geehrten Büros sind: Civic architects (lead architect), Braaksma & Roos Architectenbureau und Inside Outside / Petra Blaisse.