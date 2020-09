Nationalparks und Übernachtungsmöglichkeiten im anderen Holland

Essen. Das andere Holland bietet Urlaubern einzigartige Übernachtungsmöglichkeiten, wie eine Übernachtung in einem Finkota Campingfass.

Direkt hinter der niederländischen Grenze wartet in den Provinzen Gelderland und Overijssel das „andere Holland“ auf abenteuerlustige Familien. Ein besonderes Naturerlebnis bieten die einzigartigen Nationalparks und die Wanderrouten für Kinder. Egal, ob für einen Kurzurlaub oder einen längeren Aufenthalt, das andere Holland bietet zahlreiche außergewöhnliche, individuelle Übernachtungsmöglichkeiten.

Weitläufige und vielseitige Nationalparks

Einer der vielseitigsten Nationalparks in der Region ist „De Hoge Veluwe“, in dem Kultur und Architektur mit der Natur verschmelzen. Mehr als fünf Hektar ursprüngliche Natur laden dazu ein, von den Wildbeobachtungsposten Hirsche, Mufflons und Wildschweine zu erspähen oder im Kröller-Müller Museum einzigartige Kunstwerke zu bewundern. Eine unverwechselbare Landschaft bietet auch der Nationalpark „Weerribben-Wieden“, welcher von jahrhundertelangen Torfgrabungen geprägt ist. Diese Landschaft kann besonders gut mit Elektro- oder Ruderbooten oder Kanus vom Wasser aus entdeckt werden. Großen Wasserspaß für kleine Entdecker gibt es auf abwechslungsreichen Wanderstrecken wie der „Lingebos-Route“ oder dem „Laarzenpad“. Die majestätische Landschaft des Nationalparks „De Sallandse Heuvelrug“ kann sowohl zu Fuß, als auch mit dem Rad oder zu Pferd entdeckt werden. Wie der Name „Hügelrücken“ bereits sagt, prägen große, wellige Heidefelder die Landschaft. Ein besonderes Sportereignis erleben Besucher im Nationalpark „Veluwezoom“: die Fietsvierdaagse. Dabei radeln die Teilnehmer des Fahrradsportevents vier Tage lang durch den Nationalpark.

Kinder können ausgelassen spielen am Jachthuis Sint Hubertus im Nationalpark De Hoge Veluwe. Foto: Das andere Holland

Der perfekte Urlaubsort für alle Wasserratten ist die Nationallandschaft „IJsseldelta“. Deiche, Polder, Prielen und Wassergräben wecken Erinnerungen an den jahrhundertelangen Kampf zwischen Mensch und Zuiderzee. Einen einzigartigen Einblick in die Vergangenheit bietet auch die Nationallandschaft „Nordost Twente“ mit den prächtigen Schlössern, Landgütern, malerischen Anwesen und Wassermühlen. Ein Must-See ist auch der Garten der Niederlande: das Springdal. Ein Besuch im Obstgarten der Niederlande, dem „Rivierenland“, ist insbesondere im Sommer anzuraten, denn dann können Besucher verschiedene Früchte selbst ernten und kosten. Kids können die Natur hautnah bei den Barfuß-Wanderungen im „Hof von Twello“ und beim Schafstall „Schaapskooi“ in Stroothuizen erleben. Kleine Abenteurer und Detektive werden von der „Schatzsuche mit Jan und Jutte“, der „Thea-Beckmann Route“ und der „Buggy-Route OERRR Veluwezoom“ begeistert sein. Zum Träumen laden die „Zwergen-Pfade“ ein.

Einfach einmal die Natur genießen im Naturgebiet Sallandse Heuvelrug_Ellen van den Doel. Foto: Das andere Holland

In modernen und naturnahen Bungalows kann man im Ferienpark Droomparken die Seele baumeln lassen. Foto: Das andere Holland

Im Zentrum von Giethoorn stehen sowohl reetgedeckte Ferienhäuser, als auch ein stilvoll ausgebautes Bauernhaus für die Nachtruhe bereit- die B&B Logies Mol Groenewegen. Foto: Das andere Holland

Eine große Auswahl an Chalets, Lodges und Zelten für das luxuriöse Camping-Feeling bieten auch Camping „De Pallegarste" in Marienberg und oder wie hier der Camping-Platz „Buitenplaats Beekhuizen" in Velp. Foto: Das andere Holland

Besonders kinderfreundlich ist der Ferienpark „Kampeerdorp de Zandstuve" in Rheeze.

Ein entspanntes Picknick im Nationalpark De Hoge Veluwe. Foto: Das andere Holland

Außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten

Das andere Holland bietet Urlaubern einzigartige Übernachtungsmöglichkeiten, wie eine Übernachtung in einem Finkota Campingfass beim „Camping ´t Meulenbrugge“ in Vorden oder in einem Baumhaus am Fluss im Ferienpark „Mölke“ in Zuna. Für naturbegeisterte Familien sind die abwechslungsreichen Camping- und Glamping-Plätze ein Highlight. Campingplätze wie „De Molenhof“ in Reutum oder der „Ferienpark Beerze Bulten“ in Beerze verbinden den Komfort einer Lodge mit dem rustikal-gemütlichen Gefühl der Natur. Eine große Auswahl an Chalets, Lodges und Zelten für das luxuriöse Camping-Feeling bieten auch Camping „De Pallegarste“ in Marienberg und „Buitenplaats Beekhuizen“ in Velp. Besonders kinderfreundlich sind der „Familienferienpark „Krieghuusbelten“ in Salland, „Kampeerdorp de Zandstuve“ in Rheeze und der Ferienpark „Eiland van Maurik“. Natur pur gibt es beim Naturcamping „De Lemeler Esch“ in Lemele. Wer zudem noch Ruhe sucht, wird beim kleinsten fünf Sterne Campingplatz der Niederlande, „Camping ´t Veld“ in Rheeze, fündig.

Wer ebenfalls die freie und weite Natur genießen möchte, aber den Komfort der Ferienhäuser bevorzugt, wird im „Bungalowpark Hoge Hexel“ im gleichnamigen Ort oder bei „Droomparken“ sowie den „EuroParcs“ fündig. Das Hotel „Preston Palace“ in Almelo bietet die Vorzüge eines All-in Family Resorts. Ein echtes Verwöhn-Erlebnis finden Urlauber im „Hotel De Zon“ in Ommen. Das Hotel „Gaia“ in Diepenveen entführt seine Gäste mit den Themenzimmern in die fernen Welten von Marrakech, Mali, Indien oder Schweden. Ein besonders authentisches Übernachtungserlebnis bietet das „B&B Mol Groenewegen“. Im Zentrum von Giethoorn stehen sowohl reetgedeckte Ferienhäuser, als auch ein stilvoll ausgebautes Bauernhaus für die Nachtruhe bereit.

Noch mehr Inspiration für einen Besuch im anderen Holland und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf

das-andere-holland.de/familienurlaub