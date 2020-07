Niederlande: Bahn warnt vor Ansturm an den Nordseestränden

Zandvoort. Wegen des sommerlichen Wetters hat es einen Ansturm auf die holländischen Strände gegeben. Bahnreisende werden gebeten, Ausflüge zu verschieben.

Bei tropischen Temperaturen hat es einen Ansturm auf Strände in den Niederlanden gegeben. Die Bahngesellschaft NS warnte am Freitag in einem ungewöhnlichen Aufruf Reisende, nicht in Richtung des westlich von Amsterdam gelegenen Badeorts Zandvoort zu fahren.

„Verschieben Sie Ihren Besuch und fahren Sie jetzt nicht mit dem Zug dorthin“, teilte die Bahngesellschaft via Twitter mit. Zandvoort und andere Badeorte sind auch bei Touristen aus Nordrhein-Westfalen beliebt.

Behörden wiesen Erholungssuchende auf überfüllte Parkplätze in Zandvoort, Hoek van Holland und anderen Küstengemeinden hin und rieten ebenfalls von Reisen ab, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. In dem Land wurden Temperaturen von deutlich über 30 Grad gemessen. (dpa)