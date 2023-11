Rechtspopulist und PVV-Chef Geert Wilders möchte eine neue Regierung in den Niederlanden bilden.

Den Haag Noch vor Beginn der Regierungsbildung ist der von Geert Wilders vorgschlagene Sondierer nach Betrugsvorwürfen zurückgetreten.

Noch vor dem Beginn der Regierungsbildung in den Niederlanden ist der beauftragte Sondierer nach Betrugsvorwürfen zurückgetreten. Der Rechtspopulist Geert Wilders hatte nach seinem klaren Wahlsieg der vergangenen Woche einen Abgeordneten seiner eigenen Partei, Gom van Strien, als Sondierer vorgeschlagen.

Er sollte am Montag Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden aufnehmen. Nun ist unklar, wie es mit der Regierungsbildung weitergeht. Van Strien erklärte, die „Unruhen“ rund um die Berichte und die Zeit, die benötigt werde, um darauf angemessen zu reagieren, „passen nicht zu meiner Arbeit“ als Vermittler.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Daher habe er Wilders sowie dem Parlamentspräsidenten seinen Rücktritt von der Aufgabe mitgeteilt, fuhr der Senator aus Wilders Partei PVV fort. Van Strien hätte am Montag formal mit den Gesprächen zu einer Koalitionsbildung beginnen und die Parteispitzen treffen sollen. Die Treffen wurden abgesagt.

Die niederländische Zeitung „NRC“ hatte am Sonntag berichtet, dass ein ehemaliger Arbeitgeber van Striens, Utrecht Holdings, Anzeige gegen ihn und andere erstattet hätte. Van Strien wies die Vorwürfe als „unbegründet“ zurück. Die PVV hatte bei der Wahl am Mittwoch 37 von 150 Sitzen gewonnen. Regierungsbildungen sind in den Niederlanden wegen des stark fragmentierten politischen Systems traditionell schwierig.

Betrugsvorwürfe überschatten Regierungsbildung

Häufig werden vier oder mehr Parteien für eine Regierungsbildung benötigt. Die ohnehin nicht leichte Aufgabe gestaltet sich für Wilders zusätzlich kompliziert, nachdem die Vorsitzende der langjährigen bürgerlich-konservativen Regierungspartei VVD angedeutet hat, der Regierung nicht beitreten zu wollen.

Der Rechtspopulist braucht 76 Sitze für eine stabile Mehrheit. Seine bevorzugte Koalition bestünde neben seiner PVV aus der Bauernpartei BBB mit sieben Sitzen, der neu gegründete Partei Neuer Gesellschaftsvertrag (NSC) des ehemaligen Christdemokraten Pieter Omtzigt (20 Sitze) und der VVD (24 Sitze). Wilders‘ Sieg kommt für die Niederlande einem politischen Erdbeben gleich. Der Rechtspopulist wird wegen seiner heftigen Polemik gegen Einwanderer und Muslime mitunter mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verglichen.

Wilders sagte am Montag, er habe bereits einen Ersatz für van Strien im Sinn, „mit mehr Abstand von der Politik“. Er hoffe, die Ernennung am Dienstag verkünden zu können. Er finde es „nicht sehr erfreulich“, dass er von den Betrugsvorwürfen nicht unterrichtet worden sei, betonte der PVV-Vorsitzende. Die Parlamentspräsidentin Vera Bergkamp erklärte, es sei „ärgerlich, den Vermittlungsprozess auf diese Weise zu starten“. (dpa/AFP)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederlande