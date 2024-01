Niederlande: Das waren die beliebtesten Babynamen in 2023

Aus den Niederlanden Anna, Henk, Emma oder Yussuf? Auch in den Niederlanden wird jedes Jahr Bilanz gezogen, welche Namen Neugeborene am häufigsten erhalten.

Was waren die beliebtesten Namen von Neugeborenen im vergangenen Jahr? Diese Frage stellt man sich nicht nur in Deutschland. Auch in den Niederlanden wurde nach dem Jahreswechsel wie gewohnt eine Statistik dazu veröffentlicht.

Demnach hießen die meisten männlichen Neugeborenen in 2023 „Noah“ (888 Jungen). Auch in ganz Deutschland und NRW war der Name der beliebteste des vergangenen Jahres.

Der häufigste Name für weibliche Neugeborene in den Niederlanden war „Julia“ (681 Mädchen), in ganz Deutschland und NRW „Emilia“. Letzterer Name hat es in den Niederlanden hingegen nicht in die Top 10 des vergangenen Jahres geschafft.

Die Namen Noah und Julia führten bereits 2021 die Liste an. Platz 1 der genderneutralen Babynamen belegte 2023 „Riley“.

Je nach Region im Nachbarland unterscheiden sich die Namensvorlieben allerdings. So hießen die meisten Neugeborenen in Zeeland „Olivia“ und „Lucas“, in Friesland „Hidde“ und „Lieke“.

In der Grenzprovinz Limburg waren es unterdessen „Noah“ und „Emma“. Die Provinz Gelderland wiederum repräsentierte mit „Noah“ und „Julia“ ganz den landesweiten Durchschnitt.

