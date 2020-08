Niederlande: Jugendliche sorgen für Unruhen in Den Haag

Nach Unruhen in einem Viertel in Den Haag hat die niederländische Polizei 27 Jugendliche festgenommen.

Den Haag. Im niederländischen Den Haag hat die Polizei nach Unruhen 27 Jugendliche festgenommen. Sie sollen mit Steinen geworfen und Feuer gelegt haben.

Nach Unruhen in einem Viertel in Den Haag hat die Polizei 27 Jugendliche festgenommen. Ihnen werde Gewalt, Aufruhr und Bedrohung vorgeworfen, teilte die Polizei am Samstag mit. Es war die dritte Nacht in Folge unruhig im Viertel Schilderswijk im Süden des Zentrums.

Am späten Freitagabend hatten sich Dutzende von Jugendliche trotz eines zuvor verhängten Verbots in dem Viertel versammelt. Sie bewarfen den Angaben zufolge die Polizisten mit Steinen und schweren Feuerwerkskörpern und legten Feuer.

Ein Gebäude, in dem Spiel- und Sportgeräte gelagert wurden, brannte aus. Einen direkten Anlass für die Ausschreitungen gibt es nicht. Das Viertel in Den Haag ist in der Vergangenheit häufiger Schauplatz von Unruhen gewesen. (dpa)